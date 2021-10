En medio del escándalo con Wanda Nara, la China Suárez se animó a responder los diferentes comentarios de sus seguidores donde informó cómo sigue la educación de Rufina Cabré mientras están en Madrid.

"¿Cómo hará la nena más grande con el colegio?" consultó una usuaria y la actriz respondió: "Por zoom".

La China Suárez contó cómo sigue la educación de Rufina Cabré en España

La China Suárez viajó a finales de septiembre a Madrid para filmar una película que protagoniza junto a Álvaro Morte y se instaló durante varios meses junto a sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Sin embargo, la actriz de 29 años regresará a finales de mes al país por un especial motivo. “ Benjamín Vicuña y Nico Cabré hablaron con ella y le dijeron que quería que volvieran lo antes posibles para poder ver a sus hijos”, contó Andrea Taboada en LAM.

"A fin de mes vuelve al país porque además me cuentan que Rufina extraña mucho al papá", agregó Yanina Latorre.

La filosa respuesta de la China Suárez a una seguidora

Antes de este intercambio, otra seguidora disparó contra la China Suárez y la cuestionó por su supuesto affaire con Mauro Icardi.

"No es lo único que te comés en España...", le dijo la usuaria.

Pero la actriz, lejos de achicarse, le respondió con suma ironía. "Claro que no. No sabés las tortillas de papa babé que me estoy comiendo".

La respuesta de la China Suárez a una seguidora.