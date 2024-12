Pampita volvió de su viaje a Tailandia y se reencontró con su pareja, Martín Pepa, y su familia. Pero los días de tranquilidad quedaron atrás porque se vio involucrada en una conversación entre la China Suárez y Wanda Nara, que la ex esposa de Mauro Icardi filtró.

Después de su visita a Susana Giménez, donde habló de su divorcio con Roberto García Moritán y su nueva relación con Martín Pepa, Pampita habló con LAM sobre la batalla entre Wanda y la China, cómo está su relación con su ex marido y su noviazgo con el polista.

Pampita en lo de Susana Giménez

Pampita habló de la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez

Pampita fue consultada por LAM, en el evento de Galerías Pacífico, sobre los chats entre Wanda Nara y la China Suárez, que la ex pareja de Mauro Icardi filtró, y donde ella se ve involucrada por los dichos de ambas.

“Yo estaba re tranquila, venía de semanas con bajo perfil, y terminé metida en esto que no tengo nada que ver”, expresó la modelo y recordó una frase icónica en que ella dice “¿Y yo qué tengo que ver con esto? Explicame cómo hilas, de alguna manera, para que termine conmigo”.

La modelo contó que los chats le llegaron rápidamente pero aseguró que “voy a tratar de esquivar y no meterme”. Sin embargo, contó que se comunicó tanto con la China Suárez como con Wanda Nara. “Con Eugenia hablamos por otra cosa y terminamos hablando de eso, y con Wanda habíamos hablado por Instagram y también terminamos hablando por teléfono”.

El periodista le consultó si sentía que alguna de las partes le debía disculpas, y la modelo aseguró que no porque “es algo viejo y yo el pasado lo tengo tan enterrado que no me provoca ninguna emoción”.

“Por suerte no es mi tema”, señaló sobre la denuncia de la China Suárez a Wanda Nara, aseguró que su relación con ambas está muy bien y posó en el evento junto a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio.

Pampita y la China Suárez en Galerías Pacífico

La relación de Pampita con Martín Pepa y Roberto García Moritán

Pampita también habló de su relación con Martín Pepa, y pese a que aún no confirma una relación oficial, queda en evidencia que el romance va en serio.

“Los primeros días son muy lindos, te ves y no te ves. Estamos en esa etapa que es muy linda”, expresó y aseguró que no cree que el polista pueda estar en Uruguay durante el verano, por lo que “va a estar complicado” compartir vacaciones. “Serán pruebas que iremos atravesando con el tiempo y viendo que sucede”, manifestó.

Además, habló de su relación con su ex marido, Roberto García Moritán. Aseguró que están re bien y “hablamos todos los días por Anita”. “Él es un papá excelente, no puedo decir nada de eso, y yo trato de ser una buena mamá”, señaló. Además, agregó que lo que buscan, como padres, es que “Anita esté bien y sea una nena feliz, como es hoy. Así que vamos a hacer lo posible por darle la mejor versión de cada uno de nosotros”.

El viaje de Pampita a Tailandia y la convivencia con Stephanie Demner

También se manifestó sobre los rumores de pelea con Stephanie Demner en Tailandia y dijo que “fue invento y un divague total”, y que los momentos en que no se encontraron fue debido al cronograma preparado por la marca que las llevó a Asia.

“Nosotras re bien y en nuestras redes mostramos la convivencia. Nos reímos un montón, la pasamos genial y nos trataron bárbaro. No hubo discordia en ningún tema”, finalizó.

MVB