En LAM, Fernanda Iglesias reveló que Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky no se bancan. Todo indicaría que los famosos investigadores del nuevo big show de Telefe, comenzaron las grabaciones del programa con importantes diferencias.

Fernanda Iglesias fue clara al decir que ni Lizy Tagliani ni Roberto Moldavsky van a admitir estas rispideces, pero aun así ella banca su información. “Viene de muy buena fuente”, agregó la panelista de LAM.

Aseguraron en LAM que Lizy Tagliani no banca a Roberto Moldavsky.

La periodista agregó que ambos famosos se saludan por respeto, pero que Lizy no sigue en redes sociales a Moldavsky. No obstante, remarcaron que el conflicto entre los dos viene desde el programa anterior, donde ella era la figura principal y la gente se dio cuenta de esas diferencias. “A ella se le notaba más”, sumó.

“Ella no lo dejaba hablar y esto se notaba mucho en redes. Todo el mundo sentía que él estaba de más y ella se ve que sentía lo mismo porque no lo deja participar mucho… Desde ahí no se bancan”, remarcó Fernanda.

Las panelistas coincidieron en que el humor de Moldavsky es muy fuerte y que eso podría haber generado ese tipo de diferencia. Ahora queda a la espera si Lizy invitará a Moldavsky a su cumpleaños el próximo 12 de septiembre.

Lizy Tagliani habló sobre su bajada de Telefe para el Mundial

Hace poco Fernanda Iglesias aseguró que Lizy Tagliani fue bajada de los especiales sobre el Mundial de Qatar que Telefe organiza con Marley y varias figuras del canal. Según la panelista, el canal lo hizo para protegerla de las estrictas políticas en contra de las libertades de la comunidad LGTBI con las que gozan en el mundo Occidental.

“La versión que tengo yo, es que prefirieron que no vaya porque hay muchas restricciones en estos países árabes. No son muy amigos de la comunidad LGTBIQ+”, dijo en su momento Fernanda.

Ante esta versión se consultó a Lizy Tagliani y la periodista fue directa: “No voy a ir por mi producción y por “¿Quién es la Máscara?”, y agregó: “Cuando vean el programa van a ver que no es por eso, porque sale de una manera especial”.