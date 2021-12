Así fue la conferencia de prensa de Wanda Nara en la apertura de su nuevo local

Wanda Nara inauguró su nuevo local de su línea de cosméticos, Wanda Cosmetics y ofreció una conferencia de prensa.

En medio del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi, la diosa presentó su lado empresarial y hasta reveló algunos detalles de su vida cotidiana.

"Para mi llegar acá es llegar a casa. Trato de inculcarle a mis hijos lo que siento yo cuando llego acá. Sienten amor por Argentina como si hubiesen vivido acá", dijo durante la charla que dio en la previa a la inauguración.

"Me levanto muy temprano por el cole de mis hijos. Arranco a las 7 pero me acuesto muy tarde. Tengo una profesora argentina para entrenar. Es más lo que la invito a tomar mate, es como una amiga. Espero que se levante todo el team. Empezamos a hacer reuniones zoom, los chicos sólo van hasta las 14 al colegio, así que no tengo mucho tiempo. Los nenes van a fútbol, las chicas hacen danza. Los llevo a todas sus actividades" , remarcó la esposa de Mauro Icardi.

Durante este evento, al que asistió su hermana Zaira Nara, Wanda Nara eligió no hacer mención al escándalo que involucra también a la China Suárez. La empresaria lució un look casual con un blazer negro, top fucsia y jeans rotos que le dio un toque personal.

Wanda Nara, en la inauguración de su nuevo local de cosméticos.

Wanda Nara habló de las propuestas para la televisión argentina

Más allá de su veta empresarial, Wanda Nara también reveló las diversas propuestas que le llegaron para la TV argentina.

"Tuve un par de propuestas. Marcelo Tinelli y su alocada idea de que venga para el final del Bailando. Pero no podía, porque justo era mi cumpleaños y lo quería festejar en París. No pude llegar, eran muchos días. Siempre la tele me invita a muchos proyectos. Es difícil por mi familia y la vida que tengo allá", confesó y aseguró que tiene en mente un gran proyecto.

"Seguramente haga algo para alguna plataforma. Hay una propuesta de un documental y también hay sobre un reality y puede ser que vayamos por ahí", reveló.