Así fue el primer viaje de Jimena Barón con su hijo Arturo: paseos al aire libre, jacuzzi y tardes de golf

El primer viaje de Jimena Barón con su hijo Arturo: cargado de ternura y humor

Jimena Barón vivió su primer viaje junto a Arturo, su bebé de cinco semanas, Momo, su primer hijo, y su pareja Matías Palleiro. La experiencia se enmarcó en los primeros días de vacaciones de invierno con tardes al aire libre, baños compartidos en un jacuzzi, tardes de gol y escenas cargadas de humor y ternura que mostraron cómo se reinventó la dinámica familiar tras la llegada del pequeño.

A cinco semanas del nacimiento del menor, la actriz organizó un viaje familiar junto a su novio y sus hijos a Colonia, Uruguay. En sus redes sociales compartió una serie de imágenes y reflexiones de lo especial que fue esta escapada para ella. “Mi primera foto con mis dos hijos tiene un corazón de luz”, inició en su posteo.

La dinámica familiar se reorganizó principalmente por Arturo, quien, por ser aún muy pequeño, se mantuvo siempre muy cerca de su mamá, en brazos o en fular. Mientras que Momo aprovechó para disfrutar de un cuarto para él solo, explorando su independencia. “Momo ligó cuarto propio y picanteó con no darme bola, pero como es de piscis no sabe lo que es no dar bola”, describió Jimena Barón con humor.

En la misma línea, la actriz contó que recorrieron la ciudad de Colonia con paseos al aire libre, donde describió cómo encontró el lugar: “siempre tan hermosa”.

A su vez, destacó que también tuvieron tiempo de descanso en el hotel, que para ella fue clave. “Mucho hotel también, que con bebé tan chiquito fue un placer ser atendida”, escribió.

Uno de los momentos más emotivos que Jimena Barón describió en su posteo fueron los baños de jacuzzi junto con Arturo. Allí aprovechó para compartir un momento con su hijo bañándose juntos, pero al finalizar, Momo le pidió que también se quedara con ella: “Tuve que sentarme en el inodoro (con Arturo) a ver cómo se bañaba él y hacía sus gracias con el jabón (que me parecieron bastante graciosas de todos modos)”.

Por su parte, la modelo describió que una tarde, mientras amamantaba al bebé, su primer hijo, fruto de su pasada relación con Daniel Osvaldo, pidió que lo mirara mientras hacía deporte. “También me vi un partido de golf de Momo desde el balcón mientras amamantaba. “Ma, mírame, mira, ma, mamá, mírame”, describió con su característico humor la artista.

En medio de su viaje, Jimena Barón aprovechó para observar algunos de los cambios físicos que atraviesa tras cinco semanas del parto. “Mi cuerpo, que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada, pero vislumbro que los músculos tienen memoria”, expresó. A su vez, reveló que planea seguir con la alimentación saludable y el ejercicio a medida que Arturo se lo permita.

Para cerrar su posteo, la cantante reveló que Momo le realizó un regalo especial para ella, comprado con su propio dinero, que no fue del todo de su agrado, pero aclaró que igual lo va a usar por la ternura que le generó. “El collar que Momo compró de sorpresa para ‘vos y yo, toda la vida’, dijo… Y ahora voy a tener que usarlo, aunque es… no importa, lo usaré igual, por supuesto”, concluyó.

