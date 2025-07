Roberto García Moritán liquidó a Martín Pepa tras la separación de Pampita: "Nunca entendieron quién era Caro"

Pampita y Martín Pepa se volvieron los protagonistas de una separación que cada vez se vuelve más escandalosa. Lejos de aclarar los motivos, ambos son centro de teorías, donde surgen posibles discusiones o enfrentamientos por la vida pública de la modelo. En este contexto, Roberto García Moritán, quien fue expareja de Carolina Ardohaín, fue consultado y dio una tajante opinión. El político apuntó contra el polista por el trato que habría tenido con Pampita durante la relación.

Pampita, Roberto García Moritán, Martín Pepa

La mortal opinión de Roberto García Moritán contra Martín Pepa: "Nunca entendieron quién era Caro"

La separación de Pampita y Martín Pepa es el tema de conversación del momento. Si bien la modelo confirmó la noticia y aclaró que ocurrió el 9 de julio, ambos decidieron mantener en la intimidad las razones de la decisión. Sin embargo, no pudieron escapar de las diversas teorías que los rodean en las redes sociales y los medios de comunicación. En este contexto, Roberto García Moritán apareció y dio sus opiniones, fundadas de los años de relación que tuvo con Carolina Ardohaín.

En Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez aseguró que hubo dos momentos claves que hicieron que la separación ocurriera. El primero fue en el cumpleaños de Pepa, donde Pampita y sus amigas subieron muchas fotografías y videos de una casa que no le pertenecía al polista. Esto habría generado un roce familiar, y por consecuencia una pelea en la pareja. El segundo momento fue el cruce mediático de ella con María Vázquez, y que la puso en el ojo de la tormenta entre los fanáticos del polo.

Sin embargo, esta información generó debate en el programa y fue allí cuando le consultaron a Moritán sobre su opinión. Él explicó que con ella no hablaba de temas románticos, sino que solo sobre los niños, sobre todo, su hija Ana. Pero aseguró que siempre está de su lado y coincidió con María Belén Ludueña, quien habría dicho que Pampita era una mujer muy pública y sus parejas debían entenderlo. "En relación a lo que dijeron, si fue así, me parece que nunca entendieron quién era Caro. La fama viene con costos. Por lo que estoy entendiendo, es con lo que no quiso lidiar la familia Pepa", lanzó tajante el político.

De esta manera, Roberto García Moritán dio su opinión sobre los supuestos motivos de separación, y se posicionó en defensa de Pampita. El político y la modelo estuvieron casados durante 5 años, y su separación fue una de las más escandalosas del último tiempo. Ahora, la ruptura de ella con el polista está en el centro de atención, y las teorías apuntan a que seguirá creciendo la polémica, mientras que ellos optan por mantener el silencio.

A.E