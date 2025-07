“Daño irreversible”: que dice el nuevo parte médico de Alejandra “Locomotora” Oliveras, de hoy 22 de julio

El lunes 14 de julio, Alejandra “Locomotora” Oliveras fue internada en el Hospital Cullen de Santa Fe, al presentar un cuadro confusional junto a otros síntomas. Más tarde, los profesionales confirmaron que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Desde entonces, su salud es de gran preocupación y hace pocos minutos se conoció un nuevo parte médico sobre su cuadro.

Qué dice el nuevo parte médico de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Ya transcurrieron ocho días desde la internación de Alejandra “Locomotora” Oliveras. Cada hora es crucial en su recuperación, tal como lo mencionan a diario sus médicos. La exboxeadora se encuentra internada en terapia intensiva con un cuadro crítico. En los últimos días, se le realizó una intervención quirúrgica llamada craniectomía descompresiva, ante una inflamación.

Cada día se espera información de su cuadro, por ello el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni junto al médico Néstor Carrizo son los encargados de brindarla. Este martes, nuevamente, se presentaron ante los medios de comunicación para dar un nuevo parte médico de la salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras. El director indicó que la exboxeadora se encuentra con asistencia mecánica respiratoria y que "su vida depende de ello", siendo un soporte vital.

"Alejandra se encuentra internada en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria, con los parámetros clínicos estables, y con un monitoreo permanente de la parte neurológica", indicó Moroni. "Desde el punto de vista clínico, necesita la asistencia respiratoria mecánica. El sistema nervioso es el que regula el funcionamiento de todos los órganos, sobre todo los más importantes, la parte cardiovascular y respiratoria. La lesión neurológica que ella tiene es grave y afecta un hemisferio cerebral, por lo tanto necesita la asistencia respiratoria, medicación para la hidratación, alimentación, analgésicos y monitoreo neurológico", detalló Carrizo.

Además, ante la consulta de la prensa indicaron que el ACV provocó un "daño irreversible" en el hemisferio izquierdo del cerebro. Sin embargo, señalaron que no está claro cuáles serán las consecuencias cognitivas o de motricidad que se provocaron. Asimismo, aseguraron que por el momento no se realizarán nuevos tratamientos porque se prioriza la estabilidad clínica. "No se plantea retirar la asistencia respiratoria mecánica porque no está en condiciones para eso", indicaron.

Consultados por el daño irreversible, se detalló:"Si hablamos de funcionalidad de esa área del cerebro, sí (es irreversible). Pero estamos hablando de esa área del cerebro. Pero no de la irreversibilidad de su cuadro clínico neurológico". Sin embargo, destacaron que no es momento para hablar de secuelas.

Por último, los profesionales destacaron que se realizó una baja de dosis de sedación para Alejandra “Locomotora” Oliveras y hubo días en los que hubo menos respuestas y otros con reflejos persistentes, mientras que mantiene respuestas desde el punto de vista de reflejos de tronco y de la parte motora.

Una vez más, Alejandra “Locomotora” Oliveras se dejó en claro que el estado sigue siendo crítico, mientras se espera una evolución.