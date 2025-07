Jimena Barón reveló que cuando Arturo crezca quiere regresar a la televisión

Jimena Barón expresó su deseo de retomar la actuación una vez que su hijo Arturo sea un poco más grande. La artista, que atraviesa una etapa dedicada a la maternidad, compartió una reflexión espontánea donde combinó recuerdos con planes futuros, dejando entrever que la televisión sigue siendo parte de su horizonte.

Jimena Barón expresó su deseo de volver a actuar cuando Arturo crezca

A pocas semanas del nacimiento de su segundo hijo, Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al compartir una reflexión íntima sobre su futuro profesional. En medio de la etapa de puerperio y lactancia, la actriz reveló que extraña profundamente actuar y que, una vez que su hijo Arturo crezca un poco más, le gustaría regresar a la televisión.

La confesión llegó a través de sus redes sociales, donde mantiene un vínculo constante con sus seguidores. En una historia de Instagram, la artista respondió a una consulta sobre su carrera actoral con una frase que dejó entrever sus ganas de volver a los sets: “Justo ayer googleé cuánto tenía Momo cuando acepté ‘Esperanza Mía’, que fue mi primer trabajo postmaternidad. Extraño mucho, mucho actuar”.

La referencia a su hijo mayor, Morrison, a quien cariñosamente llama Momo, no fue casual. En ese momento, el niño tenía un año y tres meses, lo que llevó a Jimena Barón a considerar que quizás no sea necesario esperar tanto esta vez. “Tal vez no sea necesario esperar tanto, pero sí a que deje la teta”, agregó, dejando en claro que su prioridad actual sigue siendo la crianza y el vínculo con Arturo.

Desde el nacimiento de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro, la cantante compartió con naturalidad distintos aspectos de su maternidad. En sus publicaciones, se la ha visto amamantando, cocinando con el bebé en brazos y reflexionando sobre los desafíos de esta etapa. Su estilo directo y sin filtros genera empatía entre sus seguidores, que celebran su forma de comunicar sin idealizaciones.

La posibilidad de volver a la televisión no parece ser una idea lejana. Aunque no mencionó proyectos concretos, Jimena Barón dejó en claro que el deseo está presente y que lo considera parte de su identidad profesional. “Extraño mucho mucho actuar”, escribió, con énfasis, en una frase que resonó entre quienes la recuerdan por sus papeles en ficciones como “Esperanza Mía”, “Casi Ángeles” y “Los Roldán”.

Sin duda alguna, la modelo supo construir una carrera multifacética, que combina actuación, música y presencia en redes sociales. En los últimos años, su perfil se inclinó más hacia la música y la comunicación digital, pero su formación como actriz sigue siendo un pilar en su trayectoria. El regreso a la televisión, entonces, aparece como una posibilidad que se mantiene latente, en sintonía con sus intereses y su historia profesional.

En este momento de transición personal, Jimena Barón dejó en claro que volver a actuar forma parte de sus planes una vez que su hijo Arturo crezca. El deseo, expresado de forma natural en sus redes, se suma a una etapa de maternidad que convive con la vocación artística. Sin establecer plazos ni generar expectativas, su mensaje refleja una intención que permanece latente.

