Así fue el baby shower de Alejandra Maglietti: diversión y emoción esperando a su primer hijo

Alejandra Maglietti está en la dulce espera de su primer hijo, y la emoción se siente con cada posteo que ella hace para sus redes sociales. Finalmente, llegó uno de los eventos más divertidos para las mamás, y es el baby shower organizado por sus seres queridos. Rodeada por sus amigas y su familia, la panelista vivió una tarde de juegos y cariño, en un lujoso salón de Puerto Madero, y no dudó en compartir las mejores imágenes y todos los detalles.

En febrero del 2025, Alejandra Maglietti anunció que estaba embarazada, esperando a su primer bebé. La emoción llegó a todos sus compañeros y fanáticos que la acompañan en cada programa en el que ella participa como panelista. Es por eso que, durante los últimos meses, comenzó a compartir el proceso con cada uno de sus seguidores, demostrando los cuidados que tiene y cómo sobrelleva su vida mientras está en la dulce espera. Pero, el pasado fin de semana, Maglietti volvió a ser centro de atención y atendida por sus seres queridos, quienes le organizaron un especial baby shower.

El mismo se llevó a cabo en el exclusivo salón de un reconocido hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vistas a Puerto Madero. Sus amigas y familiares la acompañaron en el momento, y la mimaron con deliciosa comida y una decoración que marcaba la elegancia del evento. El lugar estaba ambientado de colores verde y dorado, globos, con detalles personalizados y un gran espacio para que pudieran tomarse las mejores fotografías.

Entre juegos y divertidas charlas, se destacaron las figuras de la madrina de Manuel, o su hermana Giuliana, Rocío Marengo, también embarazada de su primer hijo, Marixa Balli y Any Ventura. La agasajada eligió un look total camel, compuesto por unos cómodos jeans, una polera abrigada y un tapado largo ideal para el invierno. Con su corona de "mom to be", se acercó a una torta cubierta de crema y adornada con pétalos de flores naturales, violetas y amarillas, y banderines azules con el nombre “Manu”, para dar unas palabras a solo semanas del gran día.

En su cuenta de Instagram, Alejandra Maglietti compartió un video con los detalles del momento, y agradeció la compañía de todas las mujeres que estuvieron durante este proceso especial para ella. "Un baby shower soñado. ¡Fue un momento único, emoción, amigas queridas, juegos, sorpresas y mucho cariño para mi bebito en camino! Gracias de corazón a todas por ser parte de este recuerdo inolvidable", escribió la panelista. Por su parte, las invitadas también mostraron sus detalles y los seguidores no dudaron en reaccionar.

