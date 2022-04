Así fueron los últimos días de Mauro Viale

Mauro Viale falleció el 11 de abril de 2021, es decir, hace casi un año. Por ese motivo, Ángel de Brito entrevistó a quien fue su mujer durante años, Leonor Viale.

En la nota, el conductor de LAM le consultó cómo fueron los últimos días de su esposo, quien perdió la vida a causa del Covid. Leonor Viale lo primero que aclaró fue: "Esto pasó porque no le dieron la vacuna a tiempo. A él le habían ofertado pero no aceptó que fuera por izquierda y todos lo lamentamos profundamente porque no pudo resistir a este bicho maldito". Luego, la mujer de Mauro Viale contó: "Él se vacunó el jueves, teniendo Covid sin saber. Le subió la fiebre a 39,5º en medio del programa,. Se quedaba dormido y no se daba cuenta. Volvía a casa y se agarraba de las paredes. Llamamos a todas las emergencias. El primer día las rechazó, no quiso saber nada. No medimos que iba a tener los pulmones en la medida en que estaban. Me dijeron que estaban esmerilados por el bicho".

Leonor Viale en LAM.

El paso a paso

La esposa de Mauro Viale detalló luego cómo fue excactamente lo sucedido: "Llamé yo a la prepaga, vinieron los médicos y le dijeron que le iban a hacer una tomografía. Él no quiso. Al día siguiente vinieron tres diferentes dotaciones de médicos y no había manera tampoco. Él pensaba que no tenía más que una fiebre".

Respecto a cómo lograron convencerlo, Leonor Viale dijo que finalmente hubo una médica terapista internista que le habló por teléfono y le dijo: "Mauro si usted no llega a respirar bien no le va a llegar oxígeno al cerebro y puede morir". Entonces, señaló la mujer de Mauro Viale: "entre varios enfermeros lo vistieron, lo llevaron en silla de ruedas y fue la última vez que lo pude ver. Después lo vi en el velorio. Fue muy doloroso, muy terrible. No me pude despedir porque no me dejaban acercarme. Yo lo hubiera besado y abrazado".

Jonatan Viale y Mauro Viale.

Ángel de Brito también le consultó si Mauro Viale antes de darse la vacuna había tenido síntomas y Leonor Viale le respondió que estaba sin apetito: "se había ido sin desayunar". Después contó que Mauro Viale estaba en terapia intermedia y lo llevaron a una habitación normal. Cuando fue una enfermera a verlo, lo encontró "en paro y no lo pudieron resucitar".

Por último, la mamá de Jonatan Viale detalló: "Cuando estaba internado me mandaba audios. El último fue el domingo a las 2 de la tarde para pedirme las gotas de los ojos y su medicación para la arritmia. Jony le llevó las cosas y se las dejó a las enfermeras y bueno, pasó lo que pasó".