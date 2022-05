Claudia Villafañe tuvo una inesperada reacción con los móviles de LAM, cuando fue consultada en la gala de los Premios Martín Fierro, por el homenaje que APTRA le hizo a la memoria del padre de sus hijas, Diego Armando Maradona.

Claudia fue la única de la familia Maradona - Villafañe, que estuvo presente en la ceremonia de los Premios Martín Fierro. Su invitación fue entregada por parte de la producción de MasterChef Celebrity (Telefe). Sin embargo, para sorpresa de muchos y en especial de Dalma Maradona, ni ellas, ni Gianinna Maradona, fueron invitadas para estar en el homenaje a Diego.

Así reaccionó Claudia Villafañe cuando fue consultada por el homenaje a Diego Maradona.

“¿Por el homenaje a Diego, no debieron estar acá invitadas?”, le preguntó el móvil de LAM. Claudia, haciendo una seña de súplica, dijo que no iba a hablar del tema y que estaba allí por MasterChef, no por el homenaje.

“No voy a hablar de eso. Muchas gracias”, expresó la exparticipante y ganadora de la primera versión de MasterChef Celebrity. Seguido de esto, intentó perderse entre el resto de los invitados, de las cámaras de LAM.

Dalma Maradona muy emotiva con Claudia Villafañe por su Martín Fierro

Luego de escándalo por el homenaje que APTRA le hizo a la memoria de Diego Maradona, donde el único hijo invitado fue Dieguito Maradado, en compañía de su madre, Verónica Ojeda, Dalma Maradona salió en sus redes sociales para felicitar públicamente a su mamá por hacer parte del Martín Fierro de oro que ganó con MasterChef Celebrity.

“Te distraés dos minutos y la Tata se gana un Martín Fierro. ¡Vamos Tata! Te amo”, escribió Dalma Maradona, muy emocionada por el logró del que hizo parte su mamá.

Luego de esto, Dalma remarcó: “Mis amores, la Tata es de oro. MasterChef Celebrity gana el Martín Fierro de oro y la Tata también. Al que no le guste. Lo siento con el cuore. Sí, sí, sí. Todos los que participaron en el programa son parte. Más allá que ella fue la primera ganadora”, con estas palabras, la hija mayor de Claudia Villafañe felicitó a su mamá.