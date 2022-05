Luego de dos años de pandemia, los Premios Martín Fierro 2022 vuelven a tener su tradicional alfombra roja y ceremonia de entrega por todo lo alto. Como cada año, se hace un homenaje a las figuras más importantes de la radio y la televisión que perdieron su vida. En esta oportunidad, APTRA le hará un homenaje a la memoria de Diego Armando Maradona.

En esa medida, ya estaba confirmada la participación de Dieguito Maradona y su mamá, Verónica Ojeda. Ellos serían los encargados de subir al escenario para recibir el homenaje al “Diez”.

En las últimas horas, Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona y madre de Dalma y Gianinna Maradona, confirmó por medio de su cuenta de Instagram, en una historia, que también asistirá a la entrega de los Premios Martín Fierro 2022.

“Gracias por la invitación”, comentó la exparticipante y ganadora de la primera versión de MasterChef Celebrity. En las etiquetas de agradecimiento, la expareja de Maradona mencionó a Telefe y a algunas autoridades y productores del canal, sin hacer mención a APTRA o a su presidente, Luis Ventura.

Premios Martín Fierro 2022: Claudia Villafañe y Verónica Ojeda juntas en el homenaje a Diego Maradona.

Con la confirmación de Claudia Villafañe a la gala de los Premios Martín Fierro 2022, crece la expectativa si, una vez allí, será invitada a subir al estrado para hacer parte del homenaje a Diego Maradona.

Recordemos que tanto Gianinna como Dalma Maradona, no fueron invitada al homenaje, y Claudia lo está, debido a su vínculo con el canal, por su participación de MasterChef Celebrity, y por futuros proyectos en él.

Dalma Maradona se pronunció al no ser invitada a los Premios Martín Fierro 2022

La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe, se pronunció en por medio de Instagram, sobre el hecho de no estar su hermana y ella, invitadas al homenaje que APTRA le hará a su papá, Diego Armando Maradona.

“¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque supuestamente le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Schultz no entiende cómo no nos invitaron. Pero de más está decir que sabiendo quién lo organiza. ¡Jamás estaríamos invitadas!”, comentó la actriz en su descargo.

Dalma Maradona continuó en su mensaje: “No se preocupen, vamos a estar muy bien representadas por él. que sí está invitado y me parece perfecto. No todos tenemos que ir a todos los lados siempre”, cerró el texto la hija mayor de Claudia Villafañe al saber que no fue invitada a los Premios Martín Fierro 2022.