Así reaccionó Evangelina Anderson al ver el tatuaje que un fanático se hizo de ella

Evangelina Anderson en la tarde de este domingo, dejó abierta la posibilidad de enviarle preguntas por medio de sus Historias de Instagram. "¿Charlamos?", escribió la modelo.

La mujer de Martín Demichelis, que está viviendo en Alemania con su familia, se dedicó a responder la gran cantidad de consultas que fue recibiendo.

Fue así, que Evangelina Anderson la foto que le envió un fanático donde le mostró el tatuaje que se hizo en la parte interna de uno de sus brazos. En la imagen se puede ver que se trata de la cara de la modelo en primer plano, con un sombrero de pirata. "Siii yo Evaaa tu fan, el que se jugó con un tattoo", le escribió el seguidor. Y Evangelina Anderson le respondió sorprendida: "Todavía no me lo creooo", junto a dos emoticones de asombro.

La foto de Evangelina Anderson que preocupó a sus seguidores en el día del cumpleaños de su hijo

Evangelina Anderson publicó esta tarde una imagen que dio que hablar.

La modelo suele contar en redes su día a día e incluso el de sus hijos. Cuenta con una comunidad grande de seguidores que siempre le piden saber sobre su vida en Alemania.

En esta oportunidad, Evangelina Anderson mostró una foto en el hospital, donde sólo de ve su brazo y contó: "Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana. Gracias a Dios, ya estoy mejor".

Además de la preocupación por la salud de la modelo, los seguidores de Evangelina Anderson se preocuparon porque encima no este no es un día más. Hoy cumple 13 años su hijo mayor, Bastián. Sin embargo, pareciera que el mal momento no les impidió a los Demichelis disfrutar de este día ya que la madre de la familia no sólo contó que estaba mejor sino que hizo un extenso posteo de saludo de cumpleaños al ya adolescente.