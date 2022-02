La contundente respuesta de Evangelina Anderson sobre su decisión de donar óvulos

Evangelina Anderson contó en 2018 que había decidido donar óvulos de manera voluntaria. "Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el examen psicológico (esperemos que lo pase también Jjaja) y de ahí me dijeron que ya estaría ok para comenzar la donación de óvulos. Para los que no saben de lo que hablo, es una técnica de reproducción asistida indicada en los casos en los que la mujer no pueda conseguir un embarazo con sus propios óvulos", decía una parte del extenso texto que escribió la modelo en sus redes al dar la noticia.

Evangelina Anderson volvió a hablar de su decisión

Horas atrás, Evangelina Anderson abrió sus Historias de Instagram para responder preguntas de sus seguidores. Una de ellas fue sobre este tema: "Sos donante de óvulos?? No te da intriga conocer esos bebitos? No los sentis un poquito tuyos?"

La respuesta de la modelo fue contundente: "No doné hijos, doné óvulos. Esos óvulos sin fecundar no son nada. Pero para una mujer que sis óvulos "no sirven" es la oportunidad para ser mamá".

Además, Evangelina Anderson dejó un link a una nota que le hizo Vero Lozano en su programa Cortá por Lozano (Telefe) meses después de su decisión.

La tristeza de Evangelina Anderson al dejar el país junto a su familia

A mediados de diciembre pasado, fue noticia que Evangelina Anderson junto a su esposo Martín Demichelis y sus hijos, llegarían al país para estar presentes en el casamiento de la hermana del futbolista que contrajo matrimonio en la localidad de Justiniano Posse, en Córdoba.

Luego de la celebración familiar, la familia Demichelis-Anderson, se dedicó a reencontrarse con las personas que aman dentro de nuestro país. Tanto es así que la despedida de Argentina en enero se le hizo cuesta arriba a Evangelina Anderson, quien compartió con sus seguidores la triste despedida.

Evangelina Anderson con su familia volviendo a Alemania.

“Esta familia se despide de su tierra. Gracias por todo el cariño que nos dieron tanto nuestra familia, amigos y la gente que tuvimos la oportunidad de conocer y nos saludó con tanto cariño. Ojalá volvamos pronto. Un pedacito de nuestro corazón se queda acá”, fueron las palabras que Evangelina Anderson escribió en sus redes.

Para acompañar esa publicación, eligió nada más ni nada menos que una foto de la familia completa arriba del avión que los llevará de regreso a Alemania, donde viven actualmente. Pero eso no es todo, ya que Evangelina Anderson escribió “Cómo duele” junto a un corazón roto en un video donde muestra la vista desde el avión.