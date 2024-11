Isabel Macedo mostró las secuelas del accidente que sufrió en los ensayos de Margarita

Isabel Macedo está pasando por una racha de mala suerte que viene preocupando a sus seguidores. Tras ser picada por una araña venenosa y tener que realizar un tratamiento especial, la actriz sufrió un nuevo incidente, esta vez durante los ensayos de la obra teatral de Margarita, lo que la dejó con una lesión visible en la cara.

Lejos de alarmarse por la situación, Isabel decidió hablar del tema en sus redes y dar detalles de lo que le pasó. El accidente, que tuvo lugar en pleno ensayo frente a todo el elenco, generó momentos de tensión y obligó a detener los ensayos momentáneamente, mientras la actriz recibía atención médica para descartar lesiones más graves.

Tras ser examinada, se le recomendó descansar y abandonar temporalmente los ensayos, aunque ella misma aseguró que planea volver lo antes posible. En sus redes sociales, Macedo decidió enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“Leí que están todos preocupados porque me golpeé en los ensayos. Es verdad, pero no me rompí la nariz”. Con estas palabras, la actriz quiso dejar en claro que, aunque el golpe fue fuerte, las consecuencias no fueron tan graves como algunos medios reportaron en un primer momento.

Macedo mostró en sus publicaciones las secuelas del accidente: un moretón en el ojo, un pequeño corte en la nariz y una notable hinchazón en el rostro. A pesar de las molestias, se mostró optimista, intentando mantener una actitud positiva. “Me lastimé bastante. Ahora el golpe está bajando, pero tengo muy hinchado. Me duele, aunque puedo abrir el ojo y puedo ver. No me rompí la nariz, estoy hinchada y adolorida, pero ahí vamos”, dijo, quitándole dramatismo al asunto.

Isabel Macedo fue picada por una araña venenosa

El reciente accidente de Isabel Macedo se suma a una serie de eventos desafortunados que vivió en las últimas semanas. No hace mucho, la actriz tuvo que lidiar con una picadura de araña venenosa, que le provocó malestar y algunos días de reposo.

Se trató de la picadura de una araña “rinconera”, una especie conocida por su peligroso veneno, que puede causar complicaciones serias si no se trata a tiempo. Este tipo de arácnido, suele aparecer en pares y puede esconderse debajo de colchones o detrás de respaldos de camas.

Tras descubrir la picadura, Isabel Macedo recurrió rápidamente a su médico, quien le indicó que debía revisar minuciosamente toda su habitación, comenzando por el colchón y el respaldo de su cama. “Parece que es gravísimo, que es una de las peores arañas la que me agarró, siempre andan de a dos”, explicó la actriz en su video.

