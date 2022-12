La actriz española Ester Expósito subió en las últimas horas una foto en su cuenta de Instagram con un elegante y muy sugerente look de fiesta que hizo reaccionar la cantante y actriz Lali Espósito.

La novia del actor uruguayo Nicolás Furtado, lució un elegante vestido en rosa pálido de cuello cuadrado y mangas largas con detalle sujetar con el dedo corazón.

Así reaccionó Lali Espósito al ver a Ester Expósito con un sugerente look.

Este look cuenta con recortes en los hombros y en la cintura y trae una delicada joya en forma de corazón que sujeta los recortes de este diseño cut out. Ester Expósito se mostró como toda una diosa vestida de rosa, posteo al que varios famosos, no solo Lali, reaccionaron. "Amor" comentó la actriz en su publicación.

Lali Espósito por su parte, reaccionó con un emoji enamorada y una sutil frase: "Cosa de locos". Cientos de mensajes de fans de todo el mundo comenzaron a hacer parte del posteo que subió la actriz, muy conocida por su papel de Carla Rosón en la serie "ELITE".

El mensaje de Navidad de Lali Espósito

La cantante hizo un posteo con varias fotos, algunas bizarras que dejaron los festejos por la Copa del Mundo donde Argentina salió campeón. En una de ellas, Lali dedicó unas palabras para todos sus fans.

"Feliz Navidad, chicos. Mucha fuerza para quienes tienen que pasar estas fechas luchando con una enfermedad, propia o de un ser querido. Para quienes extrañan mucho a alguien, para quienes sienten que no tienen motivos para festejar. Un abrazo grande y mucha luz de todo corazón", comentó Lali Espósito.