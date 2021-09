Así será el clima astrológico para este 11 de Septiembre del 2021

Ingresa Venus, el planeta de amor, en Escorpio con Luna en Escorpio. ¡Muy buenas noticias para Cancer, Piscis y los Escorpianos. Florece el amor, llegan el perfume de la primavera, las hormonas se activan y el amor flota en el aire. Pero para enamorarse primero hay que tener ganas, es decir estar dispuesto y abrir el corazón ¿vos lo estás? Para los que ya están en pareja, vivirán una segunda, tercera o cuarta Luna de Miel. Reafirman sus votos y la elección de la persona que tienen al lado. Aprovechen el fin de semana para conectar y compartir juntos.

Hoy es Mono Espectral Azul en el Calendario Maya

La religión más hermosa, es la religión del amor. La única religión genuina. Los Maestros más importantes de la humanidad han predicado el amor. El Amor es la Ley fundamental del Universo. No importa de que religión seas, si hay amor en tu corazón, entonces seguro estarás cumpliendo con las enseñanzas que tu maestro predica. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en realidad no hay diferencia entre tu prójimo y vos, no hay dos, ambos son Uno. Amando a un hermano te amas a ti mismo. Cuando tengas alguna duda, pregúntale al Amor ¿cómo actuaría con amor ante esta situación? Que el Amor sea el Faro que guíe toda tu vida, que el Amor sea tu Dios.

AFIRMACION DEL DIA

El amor es mi religión.