Así será el clima astrológico para este 12 de Enero del 2022

Leo: prevalecen los valores y las propias ideas a dejarte llevar por la ambición de los demás. El mundo parece seguir una loca carrera hacia ningún lado, pero vos tenes otros planes con tu vida. Sagitario: Marte transita en su signo. Mejora el área de la salud. Provee fuerza y vitalidad. Incluso hasta infunde coraje para salir de estados depresivos.

Aries: considerando varias propuestas, pesando los pro y los contra. Cuesta tomar una decisión frente a la incertidumbre actual.

HOY es Aguila Entonada Azul en el Calendario Maya

Proyecto de vida es Vida. A veces siento que no me alcanza una sola vida para hacer todo lo que me gustaría hacer. Siempre tengo un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. ¡Mientras haya un proyecto me siento vivo! Un emprendimiento, un viaje, hacerle arreglos pintorescos a la casa, escribir un nuevo libro, hacer un taller, por pequeño o grande que sea cada proyecto te da una dirección, un norte… La energía mueve energía. Siempre que te pones en campaña para hacer algo, se mueven los engranajes de la gran maquinaría divina y aparecen otras oportunidades.

AFIRMACION DEL DIA

Mi vida esta llena de proyectos e iniciativas. Me despierto cada mañana con alegría sabiendo que me espera un día maravilloso, lleno de cosas que amo hacer.

