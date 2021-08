Así será el clima astrológico para este 13 de Agosto del 2021

Neptuno retrogrado en Piscis en eje de 180 grados con Venus en Virgo. Aquí debemos diferenciar entre nuestros sentimientos: amor, cariño, ternura, y los desbordes emocionales: apegos, necesidad desmedida de atención, celos, sensación de abandono, incluso enojo, gritos, ira. Cuando las emociones se convierten en un caballo desbocado perdemos el rumbo. Venus nos trae de vuelta al buen amor, al camino correcto, el de los sentimientos, y desde este lugar los vínculos y las relaciones crecen.

HOY es Viento Galáctico Blanco en el Calendario Maya

Cuando eliges alimentos sanos para comer, te estas diciendo que te quieres. Así como “somos lo que pensamos”, también “somos lo que comemos”. Los alimentos son energía. De hecho, son una de las fuentes de energía que alimentan nuestro organismo. ¿Qué tipo de combustible le pones a tu auto? Y si le pones el combustible de mejor calidad para tu auto ¿no se merece lo mismo tu cuerpo? Los alimentos enlatados, la comida chatarra, el exceso de carnes rojas, los fritos, bajan nivel de tu energía. Cuando elijes alimentos verdes, hojas, frutas, te sientes liviano y lleno de energía. Cuida tu cuerpo, al hacerlo te estas diciendo a vos mismo que te amas y que te mereces lo mejor.

AFIRMACION DEL DIA

Porque me amo me ofrezco lo mejor y me doy una alimentación rica y saludable.