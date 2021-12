Así será el clima astrológico para este 15 de Diciembre del 2021

Cáncer: fidelidad a tus principios, objetivos y creencias. Cuando uno tiene muy claro que es lo que quiere es difícil que venga alguien a correrte de ese lugar. Todo lo que sigue es continuar con el plan trazado y apegarse a las metas. Escorpio: hay algo de tu niña interior que aflora en las fiestas, el árbol de navidad, los regalos, remueven situaciones de la infancia. Estan aquí para que hoy vos te des el amor que tanto queres y te mereces. Piscis: tratando de conformar a todos. Es difícil poder complacer a todos tus vínculos cercanos. Llega un momento que te da ganas de gritar ¡basta! Y pensar en vos misma,

Hoy es Enlazador de Mundos Solar Blanco en el Calendario Maya

Dios nos habla con megáfonos. Nosotros tenemos el audífono apagado. Muchas veces elevamos plegarias al Cielo pidiendo respuestas y nos sentimos frustrados pensando que Dios no nos contesta. Pero si, Dios siempre responde cada una de nuestras plegarias ¡Somos nosotros los que no lo escuchamos! Al principio Dios deja indicios para que descubramos el camino por nosotros mismos, luego nos susurra al oído las respuestas, y finalmente ¡Dios nos grita! ¡Y aún así no lo escuchamos! ¿No será que quieres que Dios te responda lo que vos querés oír? Cámbiale las pilas al audífono y deja que sea Él quien te guíe. Él sabe mejor que nadie lo que es mejor para ti.

AFIRMACION DEL DIA

Afino cada vez más mi instrumento para ser un canal del Universo.

www.brujitomaya.com