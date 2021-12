Así será el Clima astrológico para este 17 de Diciembre del 2021

Cancer: a la única que tenes que ser fiel es a vos misma, aprende a decir que no. No hagas lo que no sentís tan solo por complacer a los demás. Pensa que cada vez que lo haces te estas decepcionando a vos misma. Piscis: ¿y si hoy sucede? Y si hoy conoces al amor de tu vida? Todo puede pasar. ¿Cuant crees en el destino? Escorpio: conectado con tu deseo personal. Aparecen viajes, cambios, búsquedas. Todo lo que proyectas para este 2022 que se vislumbra maravilloso.

HOY es Estrella Autoexistente Amarilla en el Calendario Maya

Dios se filtra entre la brecha de un pensamiento y otro. Dios aparece cuando te encuentra desprevenido. La mente intenta racionalizar a Dios, pero Él juega adivinanzas con la mente. Entonces, cuando te encuentra distraído, ahí grita ¡Piedra libre! Nos sentamos a meditar y esperamos tener un atisbo de Dios, una Luz, un mensaje, algo… y nada. Pero cada minuto sentado en meditación, cada oración elevada al Cielo, nos acercan a Él. Y un día, cuando menos lo esperes, cuando bajes tu nivel de ansiedad y expectativa, el Señor se revelará ante ti con toda su grandeza, y verás que lo que era siempre estuvo ahí, al alcance de tu mano, y solo tenías que ver.

AFIRMACION DEL DIA

Preparo el camino y dejo que la Luz se manifieste en mi vida.

