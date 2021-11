Así será el clima astrológico para este 26 de Noviembre del 2021

Libra: es bueno tener ilusiones. Es bueno creer y alimentar esperanzas. Es bueno confiar en un mañana. Es de alguna manera un motor de vida. Siempres que creas que algo bueno sucederá, estarás enfocado en producirlo. Acuario: sin rencores. Dejas el pasado atrás y te enfocas en el futuro. Para que nazca un nuevo amor, hay que dejar lo viejo atrás. Géminis: un llamado de teléfono que cambia tu semana y despierta una sonrisa en tu rostro.

HOY es Mano Solar Azul en el Calendario Maya

Sin ángeles, la tierra sería un páramo desierto. No me puedo imaginar la Tierra sin ángeles. ¡Que lío sería! Los ángeles nos salvan de nosotros mismos, como unos hermanos mayores que nos advierten cuando vamos a trastabillar en algunas de las aristas de la vida. Si no fuera por los ángeles los hombres se autodestruirían en un segundo con sus guerras y locuras. Los ángeles están allí en los focos de conflicto, evitando que por nuestra ignorancia nos causemos más daño. Bombas atómicas, armas químicas… somos como un niño de tres años con un revolver en la mano. Los ángeles equilibran la energía del Planeta.

AFIRMACION DEL DIA

Visualizo a los ángeles rodeando al mundo y elevando la energía del Planeta Tierra.

