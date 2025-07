Ana Paula Dutil se animó a hablar con honestidad y profundidad sobre uno de los períodos más difíciles de su vida. La modelo brindó una entrevista íntima a Puro Show, el ciclo de El Trece, y allí relató cómo fue el momento en que, sin saberlo, comenzó a atravesar una profunda depresión.

En un diálogo abierto, sensible y sin filtros, Dutil repasó los motivos que la llevaron a tomar una decisión que, aún hoy, no logra perdonarse: dejar en Argentina a sus dos hijos mayores para mudarse a Miami junto a su entonces pareja, Emanuel Ortega, por compromisos laborales de él. Fue ese punto de quiebre el que, según sus palabras, dio inicio a un largo camino de dolor interno y autocrítica.

Ana Paula e hijos

"Es algo que no me perdono": Ana Paula Dutil contó cómo comenzó su depresión

En Puro Show, Ana Paula Dutil habló sobre el origen de su depresión, algo que ya había mencionado en el podcast Las pibas dicen. Consultada por Fernanda Iglesias, se refirió al momento en que decidió mudarse a Estados Unidos con Emanuel Ortega, dejando a sus hijos mayores en Argentina, Teo y Noé, quienes son fruto de su relación con el fotógrafo Fernando Ranuschio. La modelo reconoció que esa elección fue el inicio de una etapa muy dura. Aún hoy, asegura, no logra perdonarse esa decisión.

“Es fuerte y es algo que no me perdono. Mis hijos sí lo hicieron, entiendo que seguramente tendrán un proceso que hacer de sanar cosas”, respondió en un inició.

Todo comenzó en 2001, cuando Emanuel Ortega, su pareja en ese momento, debía radicarse en Estados Unidos por trabajo. Ana Paula, con su tercer hijo, Bautista, el primero con Ortega, todavía muy pequeño, decidió acompañarlo. Sus hijos mayores, Teo y Noé, de tan solo 4 y 5 años en aquel entonces, se quedaron en Argentina con su padre. “Ocurrió que Emanuel se tenía que ir a vivir a Miami por trabajo. Para ese momento, Bautista tenía un año… Entonces hablé con el papá de Teo y Noé, mis hijos mayores, y él me dijo que podía llevarlos. Ellos pasaban acá, en Argentina, el verano y yo los volvía a buscar. Pero después él se arrepintió”, recordó.

La decisión estaba tomada, y aunque al principio parecía transitoria, se volvió más compleja con el tiempo. “Yo ya me había mudado y cuando volví a buscarlos, después de que terminaron las vacaciones de verano, él se arrepintió. Eso fue en 2001. Eran muy chiquitos, tenían 4 y 5 años. Si me preguntás de dónde viene mi depresión, creo que ahí comenzó. Fue durísimo”, expresó con dolor. La separación física y emocional con sus hijos marcó un antes y un después.

A pesar de los encuentros frecuentes entre ellos y de que siempre mantuvo el contacto, Ana Paula fue clara: “No me victimizo, porque fue una decisión que yo tomé”. Y fue más allá al hablar de los pensamientos que la atravesaban durante ese período: “La cabeza es lo peor. Los pensamientos acerca de uno mismo, cómo uno se castiga, cómo uno se culpa. Es parte de la vida. ¿Quién no estuvo roto en algún momento de su vida? Unos más, otros menos. ¿Quién no se equivocó?”, reflexionó.

India, Noé, Teo, Ana Paula y Bautista

Con la mirada puesta en el pasado y también en el proceso de sanación, Dutil reflexionó sobre el impacto de sus decisiones y el costo emocional que implicaron. Reconoció que en lugar de volver a Argentina a buscar a sus hijos, decidió continuar con la vida que ya había empezado en Miami, algo que hoy considera su mayor error.

En un relato profundamente humano, Ana Paula Dutil mostró cómo una elección, aún tomada con amor y pensando en el bienestar de todos, puede convertirse en una herida duradera. Hoy, desde otro lugar, la modelo convive con lo que fue y sigue transitando el camino de la reconstrucción, sabiendo que la depresión fue parte de esa historia, pero no la define.

MVB