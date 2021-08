Así será el clima astrológico para este 27 de Agosto del 2021

Sagitario: pensa todo como una inversión a futuro, cada cosas que haces, cada paso que das es la que está construyendo tu destino. Aries: la sensualidad fortalece la imagen frente a la pareja. Mostrarse un poco provocativa y audaz despertará la imaginación en tu compañero o compañera sexual. Leo: otra vez la indecisión se hace presente, en tu caso particular no es no saber lo que deseas, sino más bien ¡querer todo! Finalmente Leo siempre consigue todo lo que se propone. Un viernes movido.

HOY es Guerrero Solar Amarillo en el Calendario Maya

Nos resulta más fácil amar, que ser amados; ayudar que dejarnos ayudar. Cuando tenemos que tenderle una mano al prójimo, a un amigo, familiar, ser querido, la mayoría de nosotros corremos solícitos a prestar asistencia. Pero cuando somos nosotros los que necesitamos ayuda, nos sentimos incómodos, hasta culpables, por molestar a los demás. ¿Tanto nos cuesta dejarnos amar? La vida viene a enseñaros esto, cuando nos pone en una situación vulnerable, nos sentimos frágiles y dependientes. Es cuando le estamos dando la oportunidad a los demás de demostrarnos cuantos nos quieren.

AFIRMACION DEL DIA

Permito que los demás me amen, me ayuden y me cuiden. Acepto el amor que me brindan y les agradezco por estar presentes en mi vida.

