Tras la denuncia de abuso sexual, Axel suspendió un recital

La Municipalidad de Bell Ville comunica que en las ultimas horas la empresa representante de “AXEL” informó que ha decidido de manera unilateral la cancelación de la participación del Artista en la XVIII Fiesta Nacional de la Pelota de Futbol, razón por la cual, el show contará con la presencia de PATRICIA SOSA Y ALEJANDRO LERNER