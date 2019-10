El abogado de la joven que denunció a Axel afirmó que hay otros seis casos

En medio del escándalo de la denuncia de Axe por abuso sexual menor, José D’Antona el abogado que ayudó inicialmente a Calu Rivero en su denuncia contra Juan Darthés, asegura que existen más denuncias contra el cantante.

“Soy abogado de una persona que ha tenido algún inconveniente con esta persona hace muchos años y como eso tomó estado público, muchas personas se comunicaron y así nos contactó esta persona de Catriel (localidad muy cercana a Cipoletti)”, manifestó D’Antona.

“Hay no menos de cinco o seis personas en la misma situación que ella, en el proceso psicológico que atraviesan las víctimas antes de denunciar. Hay casos más leves y otros más graves, por ahora no hay ninguna denuncia más pero no hay que descartarlo”, agregó el letrado.

La joven que denunció recientemente a Axel por abuso sexual pidió a la Justicia que no se difundieran sus datos por lo que, mientras la fiscalía investiga, no se conocen detalles sobre cómo se habría dado el abuso.