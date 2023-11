Sergio Massa y Javier Milei se cruzaron en el último Debate presidencia previo al Balotaje 2023 que se realizará el próximo domingo 19 de noviembre en donde se definirá el nuevo presidente argentino a partir del 2024. Los candidatos tuvieron un debate subido de tono y se tiraron con frases que se viralizaron en las redes sociales.

Sergio Massa y Javier Milei: 8 frases icónicas que nos dejó el debate

Luego de que no lograran una diferencia significativa en las elecciones generales, ambos candidatos pasaron a la etapa del Balotaje donde gana quien tiene más votos sin la intervención de un porcentaje determinado para ganar la presidencia. Con ideologías opuestas y medidas políticas muy distintas, Milei y Massa volvieron a ser protagonistas en otro debate.

A diferencia de los anteriores, donde estaban los otros candidatos, también discutieron los distintos tópicos que les competen a los votantes, pero se percibió una discusión a nivel personal por parte de ambos. Sus personalidades son muy diferentes y los usuarios de las redes sociales suelen compartir memes en paralelo utilizando las frase más icónicas de cada uno de ellos.

Habiéndose enfrentado anteriormente, Javier fue mucho más duro con sus palabras y uno de los comentarios que recorrió Twitter fue "Si vos fueras Pinochos ya me habrías lastimado un ojo", insinuando que Massa fue mentiroso durante su gestión como ministro de Economía. Asimismo, "Debe ser muy mala tu gestión en Tigre porque cada vez que se presenta tu mujer, pierde. O quizás te conocen demasiado" fue otra de las frases que el candidato liberal soltó apuntando contra Malena Galmarini, quien se pronunció en las redes.

"Entiendo que estés enojado porque algún momento te sentiste rechazado", fue una de las respuestas de Sergio al señalar que Javier realizó una pasantía en el Banco Central y que no se la habría renovado por su temperamento. "Hagamos el psicotécnico los dos, vos te negaste a hacerlo", disparó el candidato de Unión por la Patria seguido de su primera frase.

"No me la renovaron porque era un estudiante, no estoy enojado con el Banco Central por eso", fue la respuesta del novio de Fátima Flórez para explicar el motivo de su partida de aquella pasantía. A su vez, apuntó contra los estudios de Massa, quien se opone a arancelar la educación universitaria pública y expresó que "Hablas de la universidad pública, pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano y tardaste 20 años".

Finalmente otras de las frases más fuertes de Sergio Massa para refutar a Javier Milei fue "Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre", haciendo referencia a la admiración del político liberal hacia la ex presidente inglesa que causó mucho revuelo en su país.