Los 26 años de amor Sergio Massa y Malena Galmarini: "Hasta el siglo no paramos"

L a relación entre Sergio Massa y Malena Galmarini siempre se conoció en dos planos. Por un lado, el político: ambos fortalecieron su perfil en el partido de Tigre (Buenos Aires) y han compartido distintos espacios de dirigencia desde entonces.

El otro es el de su matrimonio y su familia, conformado por sus hijos, Tomás (17) y Milagros (19). El viernes 19, ambos difundieron algunas postales de su relación al cumplir un nuevo aniversario.

El ministro de Economía publicó un posteo de Instagram con varias fotos a los besos con su esposa. En la descripción, escribió: “Gracias por 26 años, donde cada vez que miré adelante te vi iluminándome, y cada vez que miré para atrás te sentí apoyándome”. Y profundizó: “Pero sobre todo, gracias por estar a mi lado siempre... y por regalarme lo más lindo que me dio la vida, que es la familia”.

Los 26 años de amor Sergio Massa y Malena Galmarini:

En la sección de comentarios, Galmarini le escribió: “Te amo”. Y en su propio perfil subió otra foto en la que también se los ve cariñosos. “26 años de amor. 26 años de pasión. 26 años abrazados así, en las buenas y en las malas”, le dedicó la titular de Agua y Saneamiento Argentinos. “Más de un cuarto de siglo creando, construyendo, amándonos. ¡Hasta el siglo no paramos!”, agregó. Y cerró: “Con vos, ¡todo! Sin vos, ¡nada!”.

Al asumir Sergio Massa como titular de la cartera económica, Malena le escribió un mensaje en su cuenta de Twitter para saludarlo: “Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres (y mujeres)”, dijo la politóloga en su cuenta de redes sociales, utilizando una frase de las 20 verdades peronistas para referirse a la asunción de su marido en Economía. “Juntos los cuatro. Desde siempre y para siempre. Espalda con espalda”, agregó la funcionaria.

Los 26 años de amor Sergio Massa y Malena Galmarini:

El mensaje fue acompañado por tres fotos familiares, donde se ve a Galmarini -hija del histórico dirigente peronista y actual pareja de Moria Casán, Fernando “Pato” Galmarini, y de la exdiputada Marcela Durrieu- junto a su marido y sus hijos.

Malena tiene 45 años y Sergio, 48. Malena asegura que lo mejor que hace Massa es ser padre: “Me encanta la relación que tiene con nuestros hijos. Es un padre presente que siempre se hace un tiempo para estar con ellos y no triangula su relación con los chicos a través de mí”.

Los 26 años de amor Sergio Massa y Malena Galmarini:

La dirigente asegura que fue su madre la celestina que los presentó. Fue un día que Durrieu llegó a su casa y le dijo: “Hoy me peleé con Massa, pero no sabés lo lindo y talentoso que es”, y ella imaginó que hablaba de un hombre mucho mayor que ella. Finalmente, un día –hace ya más de 25 años– Sergio visitó la casa de los Galmarini con la excusa de que tenía algunos temas pendientes con Marcela. “Se quedó todo el día, no sé cuánto tenía para hablar con mi mamá”, recordó con humor Malena en un reportaje con CARAS.

Galmarini aseguró que, apenas comenzó a tener sus primeras largas charlas con Sergio Massa, él la sorprendió. “Siempre me pareció un tipo talentoso, con una visión distinta del mundo y de las cosas. Me resultó muy atractivo conocer a un chico que le interesara el país, que antes que ir a bailar –que también lo hacía– prefería ir a un bar a charlar”, contó.

Los 26 años de amor Sergio Massa y Malena Galmarini:

Sergio suele decir que “cuando empezamos a estar juntos, nuestros amigos y familiares decían que no íbamos a durar nada. Éramos el modelo de lo que no iba a funcionar. Sin embargo, con el tiempo, todos terminaron separados menos nosotros. Creo que construimos nuestra relación gracias al enorme nivel de respeto y paciencia que nos tenemos. Esa es la clave para seguir juntos: el respeto y la paciencia, creo”. “Y el amor!”, sumó Malena.

Fotos: Gentileza Prensa Sergio Massa.