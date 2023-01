Barbie Vélez habló sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: "Yo sabía que iba a pasar"

Barbie Vélez muy pronto será madre de su primer hijo, Salvador. Está en la semana 36 y las ansias de que llegue su retoño se apoderan de ella. Durante la noche del miércoles estuvo en el piso de LAM en América TV, donde su progenitora, Nazarena fue la encargada de conducir el programa, mientras Ángel De Brito estaba ausente.

En un mano a mano entre la mediática y las angelitas, se sinceró sobre los cambios que ha tenido su cuerpo durante el embarazo. En esta misma línea, Barbie señaló: “Hoy lo tengo muy asumido. Yo sabía que iba a pasar. Tengo amigas que acaban de parir y me decían que me mire mucho al espejo, que vea los cambios”.

Barbie Vélez.

No obstante, aclaró: “Al principio dije 'me voy a cuidar. Voy a alimentarme sanamente'. Pero después me relajé. ¿Cuántas veces voy a estar embarazada en mi vida? La estoy pasando bárbaro. Igual le dije al obstetra 'si me tenés que retar, retame; si tengo que aflojar, aflojo”.

Barbie Vélez y su deseo de tener un parto natural

Hace unos días la hija de Nazarena Vélez había manifestado su intención de dar a luz a Salvador a través de un parte natural, sin embargo, se mostró muy nerviosa ante esta posibilidad: “Por ahora estoy relajada. No quiero pensar en el momento del parto. Voy a ir a parto natural. Después, si hay que hacer cesárea, estoy totalmente abierta. Quiero lo que sea mejor para el bebé y para mí”, destacó Barbie Vélez.

AM