Barbie Vélez está en los últimos días de su embarazo. En las próximas semanas recibirá a su primer bebé, fruto de su relación con Lucas Rodríguez. En la actualidad, la actriz está en Mar del Plata disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de dar a luz.

En este sentido, Barbie otorgó una entrevista la mañana de este lunes a Socios del Espectáculo y contó cómo se siente en días previos a ser mamá: “Estoy de 36 semanas y me siento impecable. Si bien me agito y esas cosas básicas de cualquier embarazo, la verdad es que me siento bárbara. De hecho, pude hacer este viaje que me permitió mi obstetra así que súper bien”.

Barbie Vélez.

Asimismo, aseguró que tiene toda clase de antojos y luego reveló cómo se llamará su primer hijo, sorprendiendo a toda la audiencia de Socios del Espectáculo: “Se llamará Salvador, pero no descarto cambiar el nombre a último momento”, confesó Barbie Vélez. También destacó que hasta el momento tiene decidido que tendrá un parto natural.

“Tendré parto natural, pero estaré abierta a la posibilidad de ir a cesárea. Lo que sea mejor para el bebé y para mí". Y, finalmente, enfatizó el buen trabajo que está haciendo su esposo a la hora de cuidarla: “Si estaba enamorada antes de Lucas, ahora más con cómo me cuida y me cumple. Es un sol y lo amo", cerró Barbie Vélez.

AM