Barby Franco está felizmente embarazada de su novio Fernando Burlando. Este fin de semana la pareja dio a conocer la noticia y ahora es algo de lo que más se habla sobre la modelo, quien confesó que buscó este momento, por más de seis años y ahora qué es un hecho, lo vive con mucha emoción.

Ahora que ya viene en camino, que la noticia fue comunicada de manera oficial, Barby Franco reveló una pista clave para elegir el nombre de su futuro bebé y para una búsqueda mucho más amplia e imparcial, le pidió la ayuda a sus seguidores, para que le den opciones de nombres, y entre las opciones están los nombres sin género.

Barby Franco dio pistas del nombre que llevará su bebé.

“¿Les puedo pedir un favor? Me ayudan a buscar hombres tanto para nena o para nene, o unisex. ¡Estoy perdida con ese tema!”, publicó de manera reciente la modelo, quien luce con orgullo su pancita.

“Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos, esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo… Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas … Te amamos [email protected] Ja, ja, ja No sé que es”, escribió Barby Franco en su posteo oficial, el cual, también fue subido en la cuenta de Fernando Burlando.

Barby Franco vio muy lejos la posibilidad de ser madre

La modelo estuvo presente en LAM y habló en detalle de su lucha por ser madre y relató el momento en el que se dio cuenta de que sería madre, el cual, por sus dos intentos fallidos previos, antes de hacerse el test, pensó que iba a ser simplemente un retraso más, pues el tema de ser madre ya lo veía muy lejos, tras más de cinco años el la búsqueda y nada que se daba. La novia de Fernando Burlando contó que pasó por varios duelos hasta que, por fin, la virgen de Luján le dio una mano con su pedido.

“Esto fue como un regalo de Dios, fue como inesperado, shockeado para los dos, pero estamos súper felices los dos”. Barby Franco contó que su regla no le llegó, se hizo el test, previo a haberlo consultado con su ginecólogo, quien le dijo que no era normal que no le llegara. Luego de que el primer examen le dio positivo de dos semanas, se hizo uno más para confirmar y ahí ya lo dio por hecho.