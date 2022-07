Barby Franco reveló que haría lo mismo que Evaluna Montaner luego del parto: "Me da mucha intriga"

Barby Franco anunció la feliz noticia de que está embarazada de su primer hijo junto a Fernando Burlando y en el programa de Ángel de Brito reveló que está interesada en seguir los pasos de Evaluna Montaner luego del nacimiento de Índigo.

Es de público conocimiento que Evaluna Montaner ingirió la placenta tras dar a luz a su primogénita. Fue Camilo quien contó que la deshidrataron y la pusieron en cápsulas que la artista consume. Barby Franco aseguró que le da mucha intriga este tema y se informará al respecto para hacer lo mismo.

Barby Franco, Fernando Burlando y el bebé que viene en camino.

En el piso de "LAM", la artista manifestó: "Lo que sí me da mucha intriga es el tema de la placenta". Al escuchar la confesión de la pareja de Fernando Burlando, Ángel de Brito indagó: "¿Te la vas a comer?". Barby Franco respondió: "Capaz sí, me da mucha intriga. Me encanta el chinchulín, me dijeron que es muy parecido al gusto del chinchulín".

Para cerrar, la artista se sinceró al mencionar que aún no tiene toda la información necesaria sobre esto: "Todavía no estoy como metida en el tema, pero me interesa demasiado. Capaz lo voy a tomar como no, me dijeron que es muy bueno para todo, me voy a informar más y después les cuento".

El test de embarazo de Barby Franco.

Barby Franco reveló por qué esperó 4 meses para anunciar su embarazo

En más de una ocasión los seguidores le preguntaron a Barby Franco si estaba embarazada, pero su respuesta siempre era negativa, aunque muchos sospechaban que la modelo estaba en la dulce espera junto a su pareja, Fernando Burlando.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", la artista reveló que el motivo por el que no anunció antes la feliz noticia, es porque estuvo con pequeñas pérdidas por lo que le indicaron reposo y prefería cuidar su embarazo y contarlo cuando estuviera segura y tranquila para hacerlo.