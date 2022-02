Barby Franco se animó a un cambio de look: "Me creo mil"

Instagram

Barby Franco está en Punta del Este, donde se animó a hacerse un cambio de look. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó el proceso y el resultado final. La bailarina volvió al flequillo, que hace tiempo no usaba y se cortó las puntas que según sus palabras ya no daban más.

Desde la peluquería Barby Franco jugó con una peluca rubia para ver cómo le quedaría si se hace un cambio de color y hasta hizo partícipes a los seguidores de esa decisión, aunque la mayoría votó a favor de que mantenga su castaño, el rubio también le quedaba bien.

Barby con la peluca rubia

Una vez que estuvo en la casa que tienen junto con Fernando Burlando, desde la que se ve la playa, Barby Franco se hizo una autosesión de fotos de su nuevo look, donde aseguró: "Me creo mil", mientras el viento la peinaba dejándola como digna modelo de publicidad de productos capilares.

A pesar de que Barby Franco eligió volver a usar el flequillo y recortó el largo de su cabello, sigue usando la raya al medio. El flequillo largo le permite jugar con su look, ya que puede usarlo a los costados también.