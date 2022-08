Barby Franco y Fernando Burlando tienen más de 12 años de relación y entre idas y vueltas, este año la pareja logró el milagro de la vida y el próximo 29 de diciembre nacerá la primera hija en común.

En las últimas horas, Barby Franco habilitó la cajita de preguntas en Instagram y sus fans, que la aman y se interesan por cada paso que la modelo da, le preguntaron por el tan esperado matrimonio con el padre de su futura hija, Fernando Burlando.

Caption

“¿Se van a casar? ¡Van a tener una hija!” aseveraron los fans de la modelo. “El otro día fue una charla seria en la cena. Todo sea por la nena”, acotó Barby Franco, con una foto de los dos y su médico.

Barby Franco y Fernando Burlando se preparan para la boda: “Todo sea por la nena”.

No sería la primera vez que a Barby y al letrado le pregunta por el casamiento, algo que a él no le llama mucho la atención, contrario al pensamiento de la bailarina, que no se ha mostrado para nada en contra de llegar a dar ese siguiente paso en la relación. Sin embargo, en esta oportunidad la motivación de su primera bebé, es más que suficiente para que ambos puedan ir juntos al altar.

Barby Franco y Fernando Burlando se preparan para la boda: “Todo sea por la nena”.

Barby Franco mostró cómo su hija da pataditas

El embarazo avanza y cada vez más la pancita de Barby se va haciendo más grande. Con la interacción que tuvo con sus seguidores, la famosa compartió un video cortito en el que muestra a su pequeña hija, dando pataditas en su vientre.

“¿Se mueve mucho?” preguntaron en Instagram. “¡Bastante! Desde la semana 16 que siento sus movimientos”, dijo la orgullosa y feliz madre primeriza. Barby Franco también compartió su actual peso, el cual es de 60.1 kg, y como la madre que espera con ansias a su hija, agregó que todos esos kilos son de amor y la hacen sentir plena.