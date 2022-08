Era una cálida tarde de abril y Fernando Burlando (57) estaba a punto de subirse al caballo para jugar al polo. Su teléfono sonaba con insistencia, y al ver que se trataba de su pareja, Barby Franco (31), atendió la llamada en el cuarto intento.

Del otro lado, la voz desesperada de Barby lo desenfocó: “¡Te tengo que contar algo! ¡Me dio positivo el Evatest, te mando la foto!” El letrado platense tenía ante sus ojos la evidencia que tanto reclama en su profesión, y una mezcla de emoción y desconcierto lo embargó.

Había sido en realidad el segundo Evatest seguido que se había realizado la modelo, incrédula del primer resultado cuando, ante un atraso en su menstruación manipulada por medicación, decidió acudir al chequeo. Porque no se trató de una búsqueda más, sino que fue consecuencia de todo un proceso que ambos habían encarado hace dos años y medio, ante la imposibilidad de Barby de quedar embarazada.

Barby Franco y Fernando Burlando, en su mejor momento: revelaron cuándo nacerá su primera hija

Un proceso estresante y sacrificado que parecía destinado al fracaso, y cuyo objetivo era el de procrear un varoncito por método artificial. Pero el destino se encaprichó con hacerlo a su manera, y sorprendió a la pareja con un embarazo absolutamente natural y normal, que ya transcurre su semana número veinte, y cuyo fruto será una nena con fecha de nacimiento para el 29 de diciembre.

—Fernando Burlando: La idea fue optar por un tratamiento con marco jurídico. Barby arrancó con los análisis hará dos años y medio, y una vez concluída la primera fase se le implantó el embrión de un varoncito. Todo ayudado con mucha medicación y habiéndola preparado hormonalmente. Buscar un bebé por este mecanismo es una tarea grata y sacrificada a la vez. La cuestión fue que a los dos meses del implante tenemos la fea noticia que lo pierde, que la famosa hormona beta (beta-hCG) no siguió creciendo.

—Barby Franco: Cuando asumimos hacerlo sabíamos que el porcentaje de éxito era de 50 y 50, la gente que hace estos tratamientos lo sabe, pero las ilusiones las tenés. Y esa hormona que va creciendo de un día para otro no creció más.

—FB: Una vez que pasó eso, tenés que esperar un tiempo para volver a generar esa situación, con muchas inyecciones de vuelta. Ahí la ví a Barby con una tolerancia al dolor y a la frustración que yo no tengo, estaba triste y angustiada.

—BF: Esa primer intento fallido había sido en diciembre, y en marzo de este año lo intentamos de nuevo. Pero esta vez todo fue muy rápido, la hormona directamente no creció. Dos búsquedas negativas y dije “bueno, que sea lo que Dios quiera”, ahora me voy a tomar un tiempo porque estaba muy agotada mental y corporalmente. Por momentos fueron inyecciones todos los días, de hecho me las daba “Fer”, así que “a disfrutar de la vida, nos vamos de vacaciones y chau”. De volver a intentarlo, recién iba a ser el año que viene.

Entre frustrada y extenuada, Barby conservaba aún la menstruación manipulada por la medicación. Por eso no le dio demasiada importancia a un atraso de dos días, aunque la coach que seguía su tratamiento, Ariadna, le advirtió que eso no era normal. Fue entonces que llegó el día del Evatest, un testeo que se hizo por rutina y con cero expectativas.

El primer positivo la desconcertó, y el segundo directamente la schockeó: “Esto pasó hace cuatro meses y todavía no caigo. Después de avisarle a Burlando la llamé a la coach entre festejos y el miedo de no saber que iba a pasar. Porque todo fue repentino y de foma natural, no sabíamos nada del embrión, pasó algo totalmente diferente a lo que veníamos planeando y haciendo. Creo que recién caí cuando escuché los primeros latidos”, Conmovidos y confundidos a la vez, ambos no tenían la menor idea del sexo del bebé.

Hasta que los estudios revelaron que será una nena, lo contrario de lo que habían buscado. Aunque en definitiva se trató de un dato menor, Barby acota “que el señor hace nenas, claramente”, y el abogado asegura que no resignará el deseo de seguir buscando un varón. Las primeras semanas ella las vivió con el temor inherente a una nueva desilusión. Y si bien atravesó tres episodios de pérdidas que la asustaron, hoy se toca con plena felicidad su pancita de veinte semanas.

A puro reposo, y sólo abocada a su participación televisiva en “La Noche del Domingo”, el ciclo que conduce Mariano Iúdica (52) por América, agradece estar haciendo una vida “absolutamente normal” después de todo lo que padeció. Más tranquila y conectada, ya se puso a pensar en la habitación y el nombre de una bebé que desde la semana dieciseis se mueve “muchísimo”, y que provocó un “ay Dios mío, lo que te espera” departe del ecografista.

—BF: La habitación se la estamos decorando con colores super cálidos, y tendrá un detalle: quiero ponerle un pedacito de techo de chapa para que cada vez que llueva escuche ese ruidito, que me hizo tan feliz en mi infancia. Imagino que va a ser una nena imponente, un poco inquieta (risas). Con el nombre estamos ahí, ¿no mi amor? (mirando a Burlando) El no tiene problemas con la elección, el otro día con la más chica de sus hijas cerramos uno que picó en punta. Sigo escuchando opciones, pe ro ese la rompe...

—FB: No se si estoy preparado para lo que se viene, pero si trato de transmitirle a Barby que tener un bebé no es nada sencillo. Estoy feliz, sabiendo que voy a ejercer una paternidad totalmente diferente a las anteriores. En función de mi edad, y si bien disfruté mucho de mis dos hijas, María (30) y Delfina (28), ahora podré evitar o no algunas cositas que me pasaron en el pasado. Físicamente quiero que la beba se parezca a Barby, pero que tenga la personalidad de Burlando (risas).

—Barby, usted será madre por primera vez. ¿Cómo se prepara?

—Estoy feliz, saltando de una nube a la otra. Estudio todo lo relacionado con el parto y estoy muy involucrada, tanto emocional como científicamente. También tengo un grupo de Whatsapp de amigas, entre las que está “Pampita” (Carolina Ardohain; 44), que son muy contenedoras. Todos los días me aconsejan y me ayudan, me sacan a pasear, a ver cunas, a comprar ropa. Y el hecho de que sea nena me divierte más.

—¿Ya recibió algunos regalitos?

—Lo primero que me mandaron es un babero y un body con los colores de Estudiantes. Yo pensé que la iba a poder hacer de Huracán, pero parece que será pincha... Al menos compartimos los mismos colores, eso me deja tranquila (risas).

—Fernando, ¿cómo tomaron sus hijas la noticia?

—Pensé que iba a ser más difícil, y lo tomaron bien, de manera adulta. Siempre la preocupación de un hijo, creo yo, tiene que ver con el lugar en el que van a quedar cuando pasan cosas importantes en la vida de sus padres. Yo trato de transmitirles contención, acá nadie pierde nada, tenemos que ganar todos. Y lo entendieron así. Ellas son muy posesivas y yo también lo soy con ellas, es recíproco, pero todo se va amalgamando bien.

—Para usted será un fin de año muy especial: su hija nacerá por esos días y el 2 de enero comenzará el juicio del caso Báez Sosa...

—Si, la vida continúa y uno tiene que proyectar lo que sigue. Esperamos a la gorda para fines de diciembre y en enero tengo el juicio de Fernando, así que me instalaré casi seguro en algún campo de Dolores. Será un verano sin Punta del Este ni campo en Las Flores, nada. Depositar todas las energías allí va a ser la única manera de sostener el hecho de no estar cerca de Barby y de la gorda.

En paralelo a la feliz noticia, a Burlando la vida le mostró las dos caras de la moneda, ya que hace un par de meses debió internar a su madre, Marila (85), por un cuadro de ACV. Al principio el panorama fue muy crítico, ya que perdió el habla y la movilidad, pero de a poco fue recuperándose y mejoraron sus funciones vitales. “Ella es una gran luchadora, una Samurai de la vida. Pero yo no sabía el grado de conciencia que iba a tener para interpretar una noticia tan emocionante como la que le tenía que dar. Resulta que una mañana de lunes llego muy tenprano a visitarla al Instituto del Diagnóstico, me siento a su lado y me pregunta por Barby. Le dije que estábamos bien, que Barby no había podido venir porque la noche anterior tuvo programa. Ella me mira y, con sus dificultades, me dice ‘¡está embarazada!’ Yo no entendía nada, pero se lo habían contado las enfermeras que lo habían escuchado por televisión. Ahora está en un instituto de rehabilitación de La Plata, cuando vamos a visitarla no nos saluda, va directo a la panza de Barby y dice ‘a ver la nena’. Le avisé que nacerá en diciembre y me contestó que llega tranquila”.

La dulce espera llega en lo que ambos definen como un “buen momento en nuestras vidas”, meses después de que cumplieran once años de relación: “Con algún interregno -aclara Barby-, pero siempre nos elegimos. Y aquí estamos”.

La beba nacerá en el sanatorio Otamendi, y su madre, tal cual lo hicieron Kim Kardashian (41) y Evaluna Montaner (24) en sus últimos partos, anuncia que va a comerse la placenta, una práctica que divide opiniones entre los médicos y que se denomina Placentofagia: “Dicen que es muy fuerte en hierro y que tiene gusto a chinchulín, una de mis comidas favoritas”.

—Y la tan postergada boda, ¿para cuándo?

—FB: Esta nota no tiene nada que ver con la boda (risas)... Ahora, todo está pensado para y por la gorda.

