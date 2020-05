Benjamín Agüero sorprendió a Gianinna Maradona con una torta de cumpleaños

Este sábado, Gianinna Maradona celebró sus 31 años en su casa donde pasa la cuarentena junto a su hijo, Benjamín Agüero. Familiera como pocas, la hija del Diez compartió en las redes varios de los mensajes que recibió de amigos, su hermana Dalma y el de su papá que fue el que la emocionó hasta las lágrimas, según relató. "Ojalá sea el primero en saludarte. Feliz cumple Giani de mi corazón", le escribió Diego Maradona junto a una tierna foto juntos.

Pero esta no sería la única sorpresa que recibiría la joven, ya que el pequeño Benja, de 11 años, puso manos a la obra y le realizó a su mamá la clásica torta de cumpleaños.

"Ojala todos tengan un hijo así de gigante", escribió Gianinna en una de las imágenes que compartió en donde se ven los utensillos que el niño utilizó para hacer una chocotorta.

"Nunca nadie en el mundo me había hecho una torta más linda, rica y espectacular, con tanto amor y dedicación. La vida me regaló la oportunidad de ser su mamá y tenía miedo de no haberla aprovechado. Sin embargo él crece y me da esa tranquilidad, ese mimo al alma cuando quién y cómo es. Lo admiro profundamente", escribió luego mostrando el resultado final de la torta con la bengala cumpleañera.