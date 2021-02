Benjamín Amadeo reveló por qué se negó a participar de MasterChef Celebrity

Se animó a decirle que no al programa que fue sensación durante todo el año pasado. Así es, Benjamín Amadeo rechazó la oferta de concursar en MasterChef Celebrity segunda edición ya que tiene otros planes en mente según confirmó en "Pasa Montagna" por Ra Rivadavia.

De esta forma no se reencontrará con Gastón Dalmau y Candela Vetrano dos actores que estuvieron con el el "Casi Ángeles", la novela que produjo Cris Morena y que si estamparon su firma para el gran programa de cocina.

"Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... Y si no lo puedo hacer al cien por ciento, prefiero que no", aseguró Benjamín Amadeo en el ciclo radial.

Además contó que es bueno cocinando salmón y asado y reveló que lo llevó a convertirse justamente en un gran cocinero: "En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad", cerró algo tentando.

Benjamín Amadeo relató cómo lo afecta la cuarentena y cómo la atraviesa

Con motivo del lanzamiento de su nueva canción "Vámonos", Benjamín Amadeo en "Vale 97.5" contó el proceso de composición del video que tiene a la actriz Delfina Cháves como su protagonista y habló de como lo afecta la cuarentena.

"Por suerte esta cuarentena me agarró muy productivo y eso me empuja. Estoy produciendo varias canciones nuevas, así que estoy en un buen momento. Mi ciclotimia está ligada a mis emociones, cuando estoy productivo musicalmente estoy muy bien y cuando no estoy lo productivo que pretendo me frustro".

"Por primera vez todos estamos viviendo una misma situación, en mayor o menor medida. Es una misma adversidad y cada uno cuenta con distintas herramientas para poder atravesarlo. Yo tengo la suerte de poder seguir generando desde mi casa y la tecnología me lo permite, pero muchos sectores incluso de la música, están pasando por momentos muy duros, porque viven de cada show y lamentablemente la aglomeración de gente en los recitales creo que es lo último que se va a permitir, así que mi respaldo a todos ellos y espero que esto se termine pronto", finalizó.