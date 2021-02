Carlos Menem: cuál es la fortuna que se disputarán sus herederos

Carlos Menem falleció el pasado 14 de febrero en la Clínica Los Arcos cuando estaba internado por una infección urinaria.

Tras su deceso, la revista Noticias accedió a la declaración jurada del ex presidente donde se detalla el patrimonio del Senador por lo que se disputarán sus tres hijos Zulemita, Carlitos Nair, Máximo Menem Bolocco y su nieta Antonella Menem, la hija de Carlos Menem Jr.

De acuerdo al documento, su patrimonio estaba compuesto por 26 terrenos en Chilecito, en La Rioja, de los cuales sólo es poseedor del 50% y están tazados en un total de 300 mil pesos. Pero según este informe, cada lote no tiene más que un metro cuadrado, información que no quedó bien explícita, debido a que Menem nunca informó las dimensiones reales.

Para Noticias este valor es superior y, según información de los registros provinciales de La Rioja, la suma de todos los terrenos superarían los 12 millones de pesos de valor fiscal.

Entre la cantidad de bienes que aparecen figuran obras de arte, dinero en efectivo en el país, dos autos y acciones de la empresa Telecom. Además, de la residencia en Anillaco, La Rioja, conocida como “La Rosadita” que pertenece a Zulemita Menem y será destinada a ser un museo histórico.

Así está Máximo tras la muerte de Carlos Menem

Tras el deceso de Carlos Menem, Cecilia Bolocco, compartió un comunicado de prensa para extender sus condolencias a la familia y manifestó el profundo dolor por el que atraviesa Máximo Menem Bolocco, el hijo que tiene en común con Menem.

“La triste noticia del fallecimiento de Carlos Menem, ex presidente de Argentina, gran amigo de Chile y quien fuera mi ex marido y padre de mi único hijo. Pedimos por su eterno descanso y agradezco a Dios y a la Virgen que Máximo haya podido despedirse de su padre en paz y a solas. Gran consuelo para él en estos momentos”, expresó la ex Miss Universo en la misiva.

Tras este comunicado, en LAM informaron sobre cómo atraviesa el duelo el joven de 18 años. "Él está muy afectado porque él quería tener una relación más cercana con su papá", contó una periodista chilena en el programa de Ángel de Brito.