Camila Salazar, la hermana de Luciana, se va del país y puso en venta sus pertenencias

Tomó la decisión y actuó al respecto. Camila Salazar y su marido Juan Ignacio "Mela" Meliton decidieron irse de la Argentina y comenzar una nueva vida en España y ella, para no tener que mudar absolutamente todas sus pertenencias, decidió desde su cuenta de Instagram poner a la venta varios objetos que tiene en su casa y ya no piensa utilizar o por lo menos despachar en su viaje.

La hermana de Luciana Salazar publicó fotos de sus pertenencias con precios accesibles. La joven grabó un video en donde se podía leer: "vendo todo. Me voy a la mier...". Y luego aclaró cómo iba a ser el método de venta: "A medida que voy subiendo, cuando alguien compra, yo subo la foto de que está comprado para que no me pregunten ni piensen que no les estoy dando bola porque bueno, catarata de mensajes y tengo que estar respondiéndole a cada uno", explicó.

En las imágenes se puede ver desde un panel acústico para grabar podcast, un deshumificador de ambientes y secador de ropa, un rizador de pelo, micrófonos, vinilos de Bob Marley & the Wailers, un molde para hacer tortas, un caloventor, un ventilador de pie y un espejo con luz.

Camila Salazar se casó con su novio Juan Ignacio

Camila Salazar se casó con su pareja, Juan Ignacio en una íntima ceremonia civil. Los flamantes novios registraron todo vía las redes sociales. Lejos de una pomposa boda, la hermana de Luciana Salazar optó por organizar un relajado almuerzo entre amigos.

A la salida del registro civil, los familiares y su círculo más cercano esperaron a los recién casados para tirarles pétalos de rosas. Por supuesto que entre los presentes estuvo Luli para apoyar a su queridísima hermana, así como también estuvo Matilda, quien siguió muy atenta toda la ceremonia.