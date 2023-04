Benjamín Vicuña adelantó cómo será el libro que escribió para Blanca: "Es un tributo a mi hija"

Benjamín Vicuña escribió un libro que está íntegramente dedicado a la hija que tuvo junto a Pampita, Blanca Vicuña Ardohain. Este proyecto nació de la necesidad que tuvo como padre de atravesar el duelo tras la pérdida repentina e inesperada de su niña.

En diálogo con "Implacables", Benjamín Vicuña aseguró: "Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo".

Benjamín y Blanca Vicuña.

"En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla", agregó el artista sobre lo que escribió.

El libro está titulado "Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido" y fue nada más y nada menos que Gabriel Rolón quien se encargó de escribir el prólogo del mismo, haciendo una profunda reflexión sobre la importancia de atravesar un duelo.

Benjamín y Blanca Vicuña.

Cuándo se estrenará el libro de Benjamín Vicuña

Muchos se preguntan dónde y cuándo será el lanzamiento del libro de Benjamín Vicuña y para sorpresa de muchos, el actor expresó en diálogo con "Teleshow" que en primer lugar se estrenará en Chile, país que lo vio nacer.

"Primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires", anticipó Vicuña sobre cómo ser llevará a cabo la presentación de su primera obra literaria.