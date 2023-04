Benjamín Vicuña se encuentra en Uruguay filmando una película y aprovecha su tiempo libre para salir a pasear un poco. De esta manera fue que este fin de semana se topó con un cartel en la calle al que, no solo le sacó una foto sino que además la publicó en sus redes sociales.

Benjamín Vicuña publicó la foto de un cartel para volver con una expareja.

"Amarres para el amor. Garantizados trabajos espirituales. Taro y caracoles", decía el cartel que publicó en sus Historias de Instagram Benjamín Vicuña.

La vidente Alicia Collado, explicó a La Gaceta de Salamanca en qué consisten los amarres de amor. "Se trata de un ritual que busca tratar de unir a dos personas entre las que existe algún tipo de sentimiento de amor o de afecto. Este es el punto más importante, ya que, si entre ellos no existe ningún tipo de sentimiento, el hechizo de amor podría no llegar a funcionar", señaló la experta.

Luego, aseguró: "Un amarre de amor podría ayudarte a intentar recuperar a tu ex, por ejemplo".

De esta manera, Benjamín Vicuña dejó plantada la duda entre sus seguidores sobre el motivo de la publicación de su foto. ¿Será que quiere volver con alguno de sus viejos amores?

Benjamín Vicuña y Pampita.

Benjamín Vicuña habló sobre su relación con Pampita y La China Suárez

Días atrás, en una entrevista con A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco en América, Benjamín Vicuña no dudó en dar detalles sobre su relación con sus exparejas. "Te noto maduro, con mensajes muy fuertes sobre esta forma de vivir la vida, de la relación que tenes con Pampita, con la China, ¿Hay una madurez en tu persona?", le dio el pie la conductora. "Y, ya tengo 44 años, sino maduré ya...", reflexionó Vicuña.

Benjamín Vicuña y La China Suárez.

Luego, Benjamín Vicuña se explayó sobre su nueva manera de vivir: "Yo creo que uno está en una evolución, en un aprendizaje, y que me queda mucho por aprender. Lo comparto en las redes porque me hace bien. Es parte de un ida y vuelta". Rápidamente, le preguntaron sobre la relación de la China y Rusherking, a lo que el actor respondió: "Yo veo a todo el mundo muy bien, en paz. Estamos tratando con Carolina y la China de velar por nuestros hijos; es un lugar común, pero es lo más importante porque en la vidas personales no me puedo meter",