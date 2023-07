El actor Benjamín Vicuña recibió el Martín Fierro a Mejor Actor Protagónico y en su discurso lanzó una frase con la que todos, incluyendo los camarógrafos pensaron en Pampita. "Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso. Muchas gracias a este país hermoso que me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas".

Esta noche en LAM, Benjamín Vicuña intentó zafar y aclarar lo que dijo, pero ya su frase y su expresión quedará en la historia de los Martín Fierro, así intente decir que no habló en el discurso de forma directa al amor que tuvo con Pampita.

"El amor es genérico, hermano. Conocí el amor porque la verdad que que conocí el amor con mis parejas, con mis hijos, con un país que me ha tratado espectacular en el cual ya vivo hace 14 años, así que, a eso a eso me referí", aclaró Vicuña.

Para dejar todo en claro, sabiendo que Pampita estuvo en la ceremonia con su actual esposo, Roberto García Moritán, el actor dijo: “La verdad que tenemos una un muy buen vínculo y eso está a la vista y tengo muy buen vínculo también con Roberto y con su familia”.

Benjamín Vicuña reveló en LAM la verdad de su furcio en los Martín Fierro.

Benjamín Vicula habló de su actual estado sentimental

Al ser consultado sobre el por qué fue a la gala de los Martín Fierro en compañía de su hijo mayor, Bauti Vicuña, con un poco de humor el actor respondió y dejó ver cómo está hoy su corazón en cuanto a amor. "Surgió porque estoy más solo que Rambo".

"De a poco. Entre los pibes, el laburo y los viajes no hay mucho espacio. ¡No soy un buen candidato para nadie!", comentó.

Bauti Vicuña y Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña comentó que debido a que su familia natal, toda, está en Chile, le pareció un “buen plan” ir con su hijo. “A mi hijo lo amo, lo adoro, es con quien conecto, con quien disfruto y quería que me acompañara en un momento como este que no sabía si iba a ganar o no, pero para mí, me parecía un lindo plan y también le gusta un poco a él le divierte Así que nada, nació de forma orgánica”, explicó el actor.

S.A.