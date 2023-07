Benjamín Vicuña, ganador del Martín Fierro 2023 a Mejor Actor de Ficción. Al subir al escenario, su discurso generó revuelo al referirse a un amor que le dejó la Argentina. De inmediato las cámaras apuntaron a su exesposa, la modelo y presentadora Pampita, que también estaba en la ceremonia.

El momento incómodo para el actor, donde se noto que no sabía si lo que había pasado era porque lo dijo o porque lo pensó, generó muchas especulaciones y abrió la puerta pasa investigar los amores o novias argentinas que Benjamín Vicuña ha tenido.

Benjamín Vicuña

A lo largo de su vida, Benjamín Vicuña ha tenido varias relaciones sentimentales, algunas de ellas con mujeres argentinas. En ese momento, algunas de sus exnovias argentinas, al menos conocidas, han sido:

Pampita: Benjamín Vicuña estuvo casado con la famosa modelo y presentadora desde el 2005 y tuvieron cuatro hijos juntos, Blanca, Bauti, Beltrán y Benicio Vicuña. Sin embargo, su matrimonio enfrentó dificultades en el 2015 por una infidelidad del actor con la China Suárez, con quien rodaba la película, El Hilo Rojo y se separaron oficialmente.

Benjamín Vicuña y Pampita.

La China Suárez: Después de su separación de Pampita, Benjamín Vicuña comenzó una relación con la actriz, conocida como la China Suárez. La pareja tuvo dos hijos juntos, Magnolia y Amancio Vicuña. Para la primavera del 2021 se conoció la separación oficial de la pareja.

En plena explosión del Wanda Gate en el 2021, con Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez en el centro de la polémica,aparece en escena Eli Sulichin, una joven de 32 años que trabaja en el mundo de la moda y el marketing, hija de una amiga íntima de Pampita.

Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin comenzaron su relación en diciembre del 2021, los dos se conocieron en el bautizo de Ana García Moritán, hija de Pampita con su nuevo esposo, Roberto García Moritán.

Su relación avanzó de manera intensa y a fines de enero de 2022, un mes después de que se hiciera pública la noticia, aparecieron las primeras imágenes de ellos juntos. Después de nueve meses de noviazgo, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se separaron. La información la dio a conocer Yanina Latorre en LAM, donde también reveló los motivos de la ruptura de la pareja, los cuáles habrían sido por diferencia de agendas.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña confirmó su separación de Eli Sulichin con una llamativa frase: "Nos separamos con mucho amor, nos queremos mucho y fue de común acuerdo". Además, se filtró una fuerte discusión entre Vicuña y Eli Sulichin, pero no trascendió.

La contundente farse de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro

Los premios Martín Fierro 2023 captaron la atención de todo un país, y Benjamín Vicuña se destacó como Mejor Actor de Ficción. Al recibir su premio, generó controversia con sus palabras que resonaron en el público y las redes.

Acompañado por su hijo Bautista, el actor subió al escenario y expresó: "Muchas gracias APTRA, a quienes votaron y también a los que no votaron. Los que están en casa me pidieron que subiera este maravilloso premio".

Luego, agradeció al país de una manera peculiar: "Argentina me recibió, me dio un lugar, me dio hijos maravillosos, me dio amor... Me brindó tantas cosas", entre risas. Sin embargo, Vicuña rápidamente cambió de tema en su discurso, dejando atrás sus comentarios anteriores.