Benjamín Vicuña se consagró como Mejor Actor protagónico por su destacada actuación en la serie nacional "El primero de nosotros". Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su discurso en la premiación en donde agradeció a la Argentina, país que entre otras cosas le dio "un amor", palabras que resonaron en el público, ya que muchos apuntaron hacia Pampita.

"Me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", dijo el actor, generando todo tipo de reacciones. Una de ellas fue la de Pampita, quien, lejos de mostrarse indiferente o distante, saltó de felicidad y corrió a abrazar a Bautista Vicuña, quien fue el acompañante de su papá en esta velada.

Este gesto de cariño y alegría por parte de Pampita, que fue replicado por Revista Pronto, confirmó la excelente relación que mantiene con el padre de sus hijos, a pesar de su separación.

La reacción de Pampita durante el discurso de Benjamín Vicuña

Previo a esto, durante el discurso de agradecimiento de Benjamín Vicuña, Pampita se mostró sonriente y feliz.

Las cámaras capturaron su rostro mientras escuchaba las palabras de su expareja, lo que generó comentarios y especulaciones y por supuesto varios memes mientras también se enfocaba a Roberto García Moritán, su actual esposo.

