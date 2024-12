Cabe recordar que Benjamín Vicuña tuvo un matrimonio y una larga relación con Pampita que trajo al mundo a Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán Vicuña, mientras que con la China Suárez tuvo a Magnolia y Amancio Vicuña. Con ambas, mantiene una muy buena relación por el bienestar de los niños que hay en común y que mantienen un gran ida y vuelta. De hecho, ellas recientemente posaron juntas para la cámara en un evento de Galerías Pacífico y desterraron los rumores de un malestar tras las filtración de chats que había hecho Wanda Nara en sus redes sociales.

En "A la tarde", hace algunos días, se conocieron una serie de audios que serían del 2018 en los cuales la excompañera de vida de Nicolás Cabré no tenía la mejor de las referencias sobre la modelo y en la jornada de este viernes 13 de diciembre le consultaron al respecto de esto.

Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre los audios de la China Suárez apuntando a Pampita en el pasado

El actor chileno se destaca en la actuación y también por su carisma pero también por un mantener una gran relación las madres de sus hijos: Pampita y la China Suárez. Desvinculado hace años de ambas y habiendo rehecho su vida con Anita Espasandín, Benjamín Vicuña fue charló con "A la tarde", programa de América TV que conduce Karina Mazzocco, y fue consultado sobre los audios que se conocieron recientemente en donde la actriz expresó, hace algunos años, odiar a la influencer.

"No tengo nada que aclarar, no es mi tema”, expresó el hombre de 46 años frente a la pregunta que le realizó Oliver Quiroz, cronista del mencionado segmento de espectáculos. En este sentido, el periodista retrucó e interrogó: "¿Todo bien entonces? ¿Quedaron bien Carolina y la China?”. Y allí la respuesta fue certera y concisa: "Son cosas de familia, qué te voy a decir. Opino hasta donde puedo opinar y en otras cosas no me puedo meter, espero que lo entiendan”.

Si algo lo caracterizó en el último tiempo a Benjamín Vicuña es el perfil bajo que adoptó junto a su actual pareja y también el estar fuera o no opinar de temas relacionados a sus excompañeras de vida teniendo en cuenta y priorizando que también en el medio están hijos que están creciendo y también pueden quedar expuestos. En cuanto a Pampita y la China Suárez la última aparición pública demostraron que limaron asperezas y que pregonan llevarse bien por sus descendientes, los cuales son hermanos.

BL