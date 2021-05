Benjamín Vicuña se mostró preocupado por un dibujo que hizo su hijo Beltrán

Atento a lo que hacen sus, Benjamín Vicuña mostró su preocupación por un dibujo que hizo el pequeño Beltrán.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una publicación en donde expresó su miedo por las consecuencias del encierro y los efectos de la tecnología en los niños.

“Le paso una hoja y un lápiz, e ilustra su único paisaje posible en pandemia: habitación gamer”, escribió en una historia de Instagram con una foto del dibujo en cuestión en donde su hijo plasmó la vista que tiene a mano.

“¿Dónde quedaron los volcanes, bicicletas y soles de nuestra época?”, cuestionó Vicuña sobre cómo los niños absorben la realidad que los rodea.

Benjamín Vicuña, sobre Blanca: "Entendí que tenía el derecho y la obligación de seguir viviendo"

El 15 de mayo Blanca Vicuña hubiera cumplido 15 años y su familia se reunió a celebrarla. No hay día en que Benjamín o Carolina "Pampita" Ardohain no la tengan presente aunque no sea un tema del que suelan hablar.

A casi 9 años de su partida, el actor chileno abrió su corazón con ¡HOLA! y habló de su pequeña. "Creo que pasé por diferentes etapas y finalmente, entendí que debía y tenía el derecho de seguir viviendo. Pude transitar ese camino tan doloroso, aceptarlo y convivo hoy con eso", confesó.

Al hablar de la partida, reconoció que tanto Pampita como él transitaron el proceso de una forma en la que no todos pueden o quieren hacerlo. "Yo puedo entender y comprender a cada persona que desea vivir su duelo como le parezca e incluso a la persona que desea no seguir viviendo, también lo entiendo y respeto", dijo.

"Hoy cuando pienso en mi hija, incluso hasta sonrío. Esto es muy bonito porque tiene una dimensión profunda, gigantesca y luminosa. Me siento cuidado, que mi vida por momentos también tiene un sentido y que tengo una obligación y un derecho de seguir siendo para mis hijos un padre atento y feliz", cerró Benjamín.

VO