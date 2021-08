Bianca Cherutti rompió el silencio: "Hubo mucha agresividad"

A días de haber quedado eliminada de “La Voz Argentina”, Bianca Cherutti rompió el silencio y habló sin tapujos sobre las críticas que recibió en redes sociales por ser la hija de Miguel Ángel Cherutti.

“No tenía ganas ni energía para defenderme de algo de lo que no me tenía por qué defender. Siempre en un certamen te prestás a que haya gente que le guste o que no. Lo que me dolió fue que hubo mucha agresividad. La gente crítica y ataca sin razón, sin saber. A mi papá le pasó alguna vez, pero yo es la primera vez que lo vivo en carne propia. Le han buscado el pelo al huevo”, expresó en diálogo con “La Once Diez/Radio de la Ciudad”.

Desde su primera audición, Bianca Cherutti tuvo que lidiar con los comentarios de los haters que hablaban de acomodo. "Siento por momentos que tal vez si la repercusión hubiese sido otra, habría sido diferente mi paso por ahí. La remé y la sigo remando desde muy chica”, dijo.

Si bien quedo afuera de las finales, la cantante reveló que gracias a su paso por “La Voz Argentina”, hoy su padre ve con orgullo la prometedora carrera de su hija. “Mi viejo es la primera vez que me habla como colega y eso me pone contenta. Me habla de par a par. Se siente con un orgullo enorme, con eso me alcanza”, confesó.

La hermana de Bianca Cherutti destrozó a "La Voz Argentina" por no cuidarla

Bianca Cherutti fue eliminada de “La Voz Argentina” y su hermana, Antonella salió con los tapones de punta contra el programa en medio de la polémica.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” la joven hizo su duro descargo sobre el ciclo nocturno de Telefe. “Sé que es un reality, un producto televisivo y que estas cosas podían pasar, cosas buenas y malas. Ella avanzó muchas etapas gracias a su talento y gracias a los coachs de Mau y Ricky y de Ricardo Montaner. Los cuatro jurados fueron muy humanos en el momento de la despedida”, reveló la hermana de la ex participante.

“Se la podría haber cuidado un poco más. En las primeras galas, siempre se la presentó como la hija de, la hija de… Cuando en realidad es Bianca Cherutti la que estaba concursando ya a raíz de eso surgieron un montón de cosas de la respuesta de la gente en las redes, los famosos haters”. “El programa la podía haber cuidado un poco más pero es una apreciación mía. Está todo armado, no hay reglas en un programa de televisión”, agregó.