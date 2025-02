Jimena Barón volvió a los escenarios y la rompió en su primer show embarazada de 4 meses. La actriz y cantante entonó sus mejores canciones, y estuvo acompañada de Matías Palleiro frente al Festival de Villa María. Si bien recibió muchísimos mensajes de halago y felicitaciones por el importante momento, llamó la atención el look que vistió para un día de calor. Ante esto, la artista reveló que tuvo un problema que la obligó a vestirse así.

¿Qué le pasó? Jimena Barón vivió un blooper fashionista y lo solucionó con un saco sastrero

A pedido de muchos fanáticos, Jimena Barón se subió al escenario del Festival de Villa María y dio su primer show embarazada de 4 meses. La cantante presentó alguno de sus temas más clásicos, y recibió la ovasión del público. Sin dudarlo, compartió, en su cuenta de Instagram, un tierno mensaje para el bebé que se acerca. "Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón. Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los 3 en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito".

Jimena Barón y Matías Palleiro

Entre algunos de los comentarios felices, se destacaron algunos sobre el look que lució. Jimena apareció con un top de corte triangular, transparente y con brillos. El mismo lo combinó de un pantalón palazo negro, con una tira de brillo plateada al costado, y un saco sastrero que no se sacó en todo el espectáculo. Muchos se dieron cuenta de esto, dado que las temperaturas eran muy altas y ella había bailado y cantado toda la noche.

El look de Jimena Barón

Debido a eso, Jimena decidió mostrar qué pasó. "La razón por la cual no me saqué el saco con 40 grados", escribió en una historia de Instagram. De esta manera, posó de espaldas, donde se pudo ver que el pantalón que traía puesto no cerraba y se lucía el tatuaje que ella tiene en su espalda baja. Sus seguidores no dudaron en tomar el momento como gracioso, y aplaudieron cómo resolvió el inconveniente fashionista que le surgió.

El blooper fashionista de Jimena Barón

A pesar de los contratiempos, el show de Jimena Barón fue un total éxito, y la cantante demostró el talento que tiene sobre el escenario. Su familia la acompaña en todo momento, mientras ella sigue sacando divertida música y vive el proceso del embarazo. Por el momento, se encuentra esperando a su segundo niño, junto al padre del pequeño, Matías Palleiro. Él será el primer hijo de la pareja, que cada día se muestra más enamorada.

A.E