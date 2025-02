En una noche llena de emoción y música, Jimena Barón se presentó en el Festival de Peñas de Villa María, Córdoba, marcando un hito personal y profesional: su primer show embarazada. A pesar de haber estado de vacaciones y ya tener cinco meses de embarazo, la artista brilló en su concierto logrando dejar a todos con la boca abierta.

Jimena Barón

Jimena Barón brilló en su primer show embarazada: emoción y música en una noche inolvidable

En los últimos días, Jimena Barón compartió con sus seguidores que sería parte del Festival de Peñas de Villa María, Córdoba, por lo que había empezado a preparar todo para poder viajar. Su mamá fue a quedarse con Momo, su hijo más grande, mientras ella y Matías Palleiro, su pareja, se trasladaban para dar su primer show estando embarazada.

Jimena Barón

Desde el inicio del concierto, el calor intenso no fue rival para la energía y pasión de la artista, que a pesar de estar de 20 semanas se desplazó por todo el escenario. Vestida con un look total black elegante y sensual que consistía en un pantalón largo junto con un top con brillos, subió con una sonrisa radiante, dispuesta a compartir su música y su alegría con el público. Durante el show, Jimena no solo interpretó sus éxitos, sino que también compartió momentos íntimos y emotivos con su novio.

Jimena Barón

A través de sus redes sociales, la artista se dio lugar para dedicarle unas palabras al bebé en camino, sin poder esconder todos los sentimientos que la invadían expresó:. "Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón. Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los tres en el escenario adelante de todos”.

La noche continuó con una selección de sus mejores canciones, cada una interpretada con la fuerte pasión que la caracteriza. Al final del concierto, Jimena y Matías compartieron un tierno beso en pleno escenario, sellando el momento como uno de los más memorables de su carrera, el público respondió a la acción con una gran ovación y aplausos.

Jimena Barón y Matías Palleiro

La participación de la ex Casi Ángeles en Villa María no solo fue un éxito artístico, sino también una muestra de su fortaleza y dedicación. El primer show embarazada de Jimena Barón fue una noche inolvidable, llena de emoción, música y mensajes de amor y empoderamiento. Su desempeño dejó una marca imborrable en los corazones de sus seguidores y ha reafirmado su lugar como una de las artistas más queridas del país.

VDV