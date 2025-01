La relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo terminó de la peor manera, y pese a las idas y vueltas intentando construir una familia para su hijo, Morrison “Momo” Osvaldo, no lo consiguieron ya que el ex futbolista decidió ser un padre ausente. Después de años en los que Jimena crió y acompañó sola a su primer hijo, Dani Stone llegó buscando un protagonismo que no se ganó.

Mediante una story en su cuenta de Instagram acusó a la cantante de ser “conch*da” por no obligar al hijo que tienen en común a que lo llamara por el día de su cumpleaños y las redes no dudaron en destrozarlo.

Daniel y Morrison Osvaldo junto a Jimena Barón

Daniel Osvaldo acusó a Jimena Barón de mala madre y se puso a las redes en contra

Daniel Osvaldo siempre tuvo actitudes cuestionables para con Jimena Barón y más después de las declaraciones de ella contando los maltratos que recibió por parte del músico mientras aún estaban en pareja.

Años después, con vidas y familias distintas, el ex futbolista volvió a atacar a su ex esposa y tildarla de “conch*da” por no pedirle a su hijo Momo que se comunique con Daniel el día de su cumpleaños.

El ex jugador decidió descargarse mediante su cuenta de Instagram y con una story apuntó duramente a la actriz. “Tenés que ser muy conch*da para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños…Bien conch*da! La madre ejemplar. Conch*da!”, escribió de la forma más violenta el padre de Morrison.

El polémico posteo de Daniel Osvaldo

Demostrando su agresión contenida, Daniel Osvaldo destrozó a Jimena Barón por no haber incitado a su hijo a que se comunicara con su padre y lo felicitara por cumplir años. Meses atrás, el ex futbolista aseguró que fue la depresión la culpable de haberlo hecho alejarse de Morrison, uno de sus hijos.

Frente al duro mensaje de Osvaldo hacia la actriz, las redes actuaron rápidamente y aniquilaron al cantante con mensajes sobre su paternidad y su persona.

Daniel Osvaldo no gana con sus apariciones, sino que al contrario. La violencia con la que se expresa y con la que atacó a Jimena Barón le volvió a jugar en contra y al tratarla de mala madre siguió sumando enemigos.

MVB